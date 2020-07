Ludwigsfelde

Der Ungarn-Kreis in Ludwigsfelde arbeitet an einem kleinen Geschenk für die Stadt zu ihrem bevorstehenden 55. Geburtstag am Wochenende: die Erneuerung einer kleinen Erinnerungstafel. Nándor Mátyás Andrási ist Dreh- und Angelpunkt für diesen Ungarn-Kreis, er hat Adressen und Telefonnummern, er organisiert jedes Jahr im Waldhaus ein Frühlingsfest und eine Weihnachtsfeier. Er und sein Freund József Juhász hatten sich auf die MAZ-Frage zu Jubiläumsgeschichten gemeldet: Sie gehörten 1968 und 1969 zu den allerersten Vertragsarbeitern, die nach dem bilateralen Vertrag zwischen Ungarn und der DDR 1967 wegen des Arbeitskräftemangels ins IFA-Autowerk nach Ludwigsfelde kamen.

Esskastanie wurde 2013 gepflanzt

Als Treffpunkt schlagen die beiden Rentner den ungarische Freundschaftsbaum hinterm Mittelganghaus vor. Diese Esskastanie hatten Männer und Frauen des DDR-Vereins in Ungarn 2013 mitgebracht und genau dort gemeinsam mit den Ludwigsfelder Ungarn gepflanzt. Der Grund: Dieses Mittelganghaus hieß ab Ende der 1960er Jahre auch Ungarn-Haus, dort wohnten die Vertragsarbeiter. Zumindest so lange, bis sie eine Familie gründeten und selbst Wohnungen suchten. Die beiden schauen sich an und lachen: Beide sind Ex-Budapester, beide fanden hier ihr Glück und hatten damit zwei Gründe, in Ludwigsfelde zu bleiben – die Arbeit und ihr Liebe.

Als Schweißer in der DDR

Der heute 76 Jahre alte Juhász gehörte zu den allerersten 120 Ungarn, die am 12. September 1968 im Autowerk begannen. Er war Schweißer und wurde gefragt, ob er in die DDR gehen würde. „Ich war Jugendlicher und verdiente in Ungarn zwölf Forint pro Stunde, das war nicht viel. In der DDR bekam ich gleich das Doppelte, das war doch lukrativ“, erzählt er. Die Initiative des ungarischen Jugendverbandes hieß KISZ. Über die kam auch Nándor Andrási nach Ludwigsfelde. Der frühere Schlosser erzählt: „Wir waren drei Freunde und hatten das in der Zeitung gelesen.“ Sie meldeten sich, alle drei kamen am 12. September 1969 ins Autowerk. „Der 12. September war jedes Jahr Stichtag, also der Wechsel für die nächsten“, erklärt er.

Andrási in der Achsfertigung

Andrásis Freunde gingen nach einem halben Jahr zurück in die Heimat, er blieb. „Das war für meine Mutter schwer, ich war das jüngste von acht Geschwistern und hieß tatsächlich ,Schokokind’. Alle anderen waren schon aus dem Haus, und ich ging so weit weg.“ 1972 lief sein Vertrag aus, er pendelte zwischen den Staaten, schon wegen der Freundin. 1973 heiratete er in Trebbin, 1974 arbeitete er wieder im Autowerk. Andrási lernte um und wurde Schweißer. Dass er in Ludwigsfelde richtig angekommen war, zeigt sein „In Halle drei.“ Diese Kurzbezeichnungen für einzelne Werksbereiche haben alle Autowerker intus. Halle drei war die Achsfertigung. Andrási blieb dort bis 1987.

Das Schild ruft die 15 Jahre in Erinnerung, in denen die Vertragsarbeiter aus Ungarn in Ludwigsfelde lebten. Quelle: Jutta Abromeit

Die beiden erzählen von den Treffs der Ungarn in der Stadt, die neben den Vietnamesen die größte Vertragsarbeiter-Gruppe war. „Diese Treffs waren zuerst im Klubhaus, später in der Brunnen-Gaststätte und hießen bei uns Konsulartreffs, weil da meist auch jemand aus der ungarischen Botschaft kam“, sagt Andrási. Heute gehören zu dem Ungarn-Kreis, den er zusammenhält, etwa 60 Menschen, davon zwei Drittel von ihnen sind Ludwigsfelder, die anderen Berliner und Potsdamer. Scherzhaft sagt Andrási O.E.V. zu der Truppe – ohne eingetragenen Verein. Sie pflegt gute Kontakte zu den Vietnamesen in der Stadt, gegenseitig laden sie sich zu Festen ein.

Das alles wird nicht nur aus den Worten der beiden lebendig, Nándor Andrási hat auch seine „Bibel“ mitgebracht, wie er sagt: ein Album mit Bildern, Zeitungsausschnitten und etlichen Blättern mit vielen, vielen Unterschriften. Jede dieser Seiten dokumentiert eines der Ungarn-Treffen, links oben die ungarischen Farben Rot, Weiß, Grün, rechts oben Schwarz, Rot, Gold.

Seiten aus dem Erinnerungsbuch von Nándor Mátyás Andrási an die 52 Jahre, die damalige ungarische Vertragsarbeiter für das IFA-Autowerk inzwischen in Ludwigsfelde sind. Quelle: Jutta Abromeit

Das kaputte Plasteschild am Freundschaftsbaum hinterm Mittelganghaus lässt Nándor Andrási ersetzen: „Das neue ist aus Edelstahl und höher, dann kann es auch beim Rasen mähen nicht umgefahren werden“, erklärt er. Bis zur Stadtgeburtstagsfeier am Samstag soll es fertig sein. Und er will auf jeden Fall am Klubhaus vorbeischauen, dorthin sind Ludwigsfelder zum Hoffest eingeladen. Das alles wird dann wohl die nächste Seite in Andrásis Erinnerungsbuch.

Auf die Frage, ob sie es bereut haben, hier und nicht in Ungarn geblieben zu sein, kommt von beiden Männern „Nie!“ József Juhász sagt: „Mein Arbeitsleben war eine schöne Zeit, wir haben gut zusammen gearbeitet und gut zusammen gefeiert, auch mit den Ludwigsfeldern.“ Er sagt ebenso wie Nándor Andrási, dass sie nun zwei Heimatorte hätten, Budapest erklärt: „Es gibt seit ein paar Jahren einen affenstarken Spruch: Nach 50 Jahren in Lu sind wir Lu-Ungarn geworden.“

Von Jutta Abromeit