Genshagen

Nach einem Unfall in der Baustelle zwischen Genshagen und Rangsdorf musste die A 10 in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) am Mittwochmorgen gesperrt werden. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei auf MAZ-Anfrage mitgeteilt hat. Im Baustellenbereich war der Verkehr ins Stocken geraten, was der Fahrer eines Sattelzuges nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht rechtzeitig bemerkte. Um einen Zusammenstoß mit einem Lkw vor ihm zu vermeiden, versuchte er nach links auszuweichen. Dann prallte er jedoch beinahe gleichzeitig gegen einen Lkw auf der rechten und einen Transporter auf der linken Fahrspur. Dadurch wurden die beiden Fahrzeuge jeweils seitlich in die Leitplanken geschoben. Die Behelfsschutzplanke, die im Baustellenbereich die beiden Fahrtrichtungen abtrennt, wurde dadurch in den Gegenverkehr geschoben. Schließlich kam der Sattelzug quer zur Fahrtrichtung zum Stehen, sodass die Richtungsfahrbahn nach Frankfurt (Oder) unpassierbar war

Sperrung der Autobahn gegen 11 Uhr wieder aufgehoben

Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Der Verkehr in Richtung Frankfurt (Oder) musste allerdings von der Polizei an der Anschlussstelle Genshagen abgeleitet werden. Nach der Bergung der Fahrzeuge konnte die Sperrung kurz nach 11 Uhr aufgehoben werden, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Es bildeten sich Staus auf der Autobahn und den Umfahrungsstrecken.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieser Unfall war nicht der erste in der Baustelle in den vergangenen Tagen. Erst am Dienstag hatte ein ähnlicher Unfall ebenfalls lange Staus in der Region verursacht.

Von cas