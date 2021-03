Ludwigsfelde

Auf der A 10, dem südlichen Berliner Ring, muss am Mittwoch, 31. März, die Fahrbahn in Richtung Potsdam kurzfristig zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-Ost und dem Dreieck Nuthetal gesperrt werden. Die Sperrung ist für die Zeit zwischen 9 und 15 Uhr geplant. Grund dafür seien dringende Nacharbeiten an den gelben Fahrbahnmarkierungen, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Dienstag mit. Eine Umleitung ist mit dem Hinweis „U Potsdam“ ausgeschildert und führt ab Ludwigsfelde-Ost über die B 101, L 40 zur Anschlussstelle Potsdam-Babelsberg auf der A 115.

Von MAZonline