Ludwigsfelde Ludwigsfelde - Abriss der Heide-Apotheke hat begonnen Die Heide-Apotheke in Ludwigsfelde wird derzeit abgerissen. Das Gebäude an der Potsdamer Straße war ein Stück Stadtgeschichte.

Abriss der Heide-Apotheke an der Potsdamer Straße in Ludwigsfelde; dort baut der Berliner Investor Laborgh 119 Wohnungen mit Gewerbeeinheiten im Untergeschoss und an der Rückseite der Grundstücke, am Dachsweg, 14 Einfamilienhäuser. Alle Wohnungen sollen vermietet werden. Quelle: Jutta Abromeit