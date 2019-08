Ahrensdorf

Wegen einer Biene ist es am Mittwochnachmittag auf der L 79 zwischen Ahrensdorf und Nudow zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Die 36-jährige Fahrerin eines VW war nach ihrer Aussage von der Biene im Inneren ihres Fahrzeugs abgelenkt und verlor die Kontrolle. Sie geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Beide Fahrer, sowohl die 36-Jährige, als auch der 72-jährige Fahrer des anderen Pkw wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 79 für etwa etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

