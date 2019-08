Ahrensdorf

„Nur alle 111 Jahre gibt es so eine schöne Zahl, um Jubiläum zu feiern“, meinte grinsend der Ahrensdorfer Ortsvorsteher Jens Wylegalla. 777 Jahre besteht das Dorf am Nordrand des Naturparks Nuthe-Nieplitz. In diesen Tagen begehen seine Einwohner gemeinsam mit Freunden und vielen Gästen sowie Unterstützern...