Die Gesellschaft Callidus will statt weiterer Einfamilienhäuser Geschosswohnungen in Ludwigsfeldes neuem Stadtteil Rousseau-Park bauen – doch der Ahrensdorfer Ortsvorsteher Jens Wylegalla will die Stadtverordneten nun zu einem „Nein“ in der Abstimmung kommende Woche bewegen.