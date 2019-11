Griff in die Tasten

Ludwigsfelde

Akkordeonisten lieben ihr Instrument, schätzen den Klang und die technischen Möglichkeiten. Seit dem Akkordeontag am Sonnabend in Ludwigsfelde haben das Instrument und seine Interpreten sicher einige neue Fans dazugewonnen.

Jedenfalls reichten die Plätze in der Lounge des Klubhauses zum Konzert des Landesjugend-Akkordeonorchesters am Nachmittag nicht aus. Sogar im benachbarten Café der Flamingobar lauschten die Gäste dem Konzert durch die weit geöffnete Flügeltür. Dabei begeisterte das Orchester mit Swing-, Tango- und Walzermelodien, Jazz und neuer Klassik. Der Auszug aus der „Suite Gotique“ von Léon Boellman erinnerte an ein furioses Orgelkonzert während ein traditioneller Csárdás Klangbilder von ungarischer Geigenmusik entstehen ließ.

Das Konzert des Landesjugend-Akkordeonorchesters bildete den Höhepunkt des Brandenburger Akkordeontages, der alle zwei Jahre stattfindet und dieses Mal von der Musik- und Kunstschule Ludwigsfelde ausgerichtet wurde.

Ohne Leistungs- und Konkurrenzdruck

„Im Gegensatz zum Wettbewerb ‚Jugend musiziert’ können junge Akkordeonspieler hier ihr Programm ohne Leistungs- und Konkurrenzdruck aufführen und sich Tipps von Lehrern und Schülern aus dem ganzen Land holen“, erläuterte Volker Gerlich, Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg des Deutschen Harmonika Verbandes. Die über 40 Teilnehmer kamen unter anderem aus Cottbus, Finsterwalde, Falkensee, Spremberg, Berlin-Lichtenberg, Zehlendorf und Ludwigsfelde. Als Solisten, Duos und in kleinen Ensembles zeigten sie, was mit einem Akkordeon alles möglich ist.

In der Ludwigsfelder Musik- und Kunstschule werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Andreas Petschke an diesem Instrument ausgebildet. Petschke ist in der Szene bekannt und ermutigt seit vielen Jahren Schüler, am Akkordeontag teilzunehmen.

Philipp Stange spielt seit der ersten Klasse

Zu ihnen gehört der 15-jährige Philipp Stange. Der heutige Gymnasiast hat das Akkordeon schon in der ersten Klasse als sein Instrument entdeckt, inzwischen spielt er im Ludwigsfelder Akkordeonorchester und im Landesorchester. Auch für ihn liegt der Reiz des Akkordeons in seiner Vielseitigkeit von Klassik bis Popmusik. „Man kann tolle Orchestermusik machen oder andere begleiten. Der Ensembleunterricht macht mir deshalb viel Spaß.“

Philipp Stange und sein Akkordeon. Quelle: Marina Ujlaki

Zum 11. Akkordeontag gab Philipp Stange am Samstagvormittag mit dem Ludwigsfelder Ensemble „VielHarmonie“ den musikalischen Auftakt. Beim umjubelten Konzert des Landesjugend-Akkordeonorchesters am Nachmittag war er ebenfalls dabei. „Etwas Lampenfieber gibt es immer. Aber das ist schnell vorbei, wenn es gut läuft“, meint das Ludwigsfelder Nachwuchstalent.

Von Martin Ujlaki