Potsdam/Ludwigsfelde

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Drogendealer-Bande aus Ludwigsfelde ist am Donnerstag vor dem Landgericht in Potsdam gegen zwei der Angeklagten ein Urteil gesprochen worden. Toni S. wurde wegen räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl, sowie bandenmäßigen Handels nicht geringer Mengen an Betäubungsmitteln zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von insgesamt zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Des Weiteren wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Der Angeklagte Lee S. wurde wegen derselben Delikte, schweren Raubs, Bedrohung und Nötigung, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von insgesamt dreizehn Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Die Verteidigung kann gegen den Richterspruch Revision beim Oberlandesgericht einlegen.

Drogendealer waren von 2015 bis 2019 aktiv

Der Verdacht, dass die beiden Männer Anfang 30 hinter der Marihuana-Plantage in Klausdorf standen, deren Bewacher Ende August 2019 zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden war, hat sich indes nicht erhärtet. Von dem Vorwurf wurden beide freigesprochen.

Der Vorsitzende Richter Axel Gerlach sah es indes als erwiesen an, dass die beiden Ludwigsfelder zwischen den Jahren 2015 und 2019 als Bande zusammengewirkt haben. Die beiden haben demnach gemeinschaftlich lokale Drogenhändler unter anderem aus Zossen, Zeuthen und Wünsdorf mit Gewalt und auch mit Todesdrohungen dazu genötigt, Cannabis, Christal Meth und Amphetamine für sie zu verkaufen – und nicht mehr, wie vorher, auf eigene Rechnung. Diese Drogen stammten gemäß der polizeilichen Ermittlungen von den Verurteilten selbst.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Kopf der Ludwigsfelder Drogenbande läuft noch. Quelle: Soeren Stache

Weiteres mutmaßliches Bandenmitglied steht noch vor Gericht

„Wir haben heute ein langes und kompliziertes Verfahren beendet“, sagte Richter Gerlach nach der Urteilsverkündung. Da während des Prozesses mehrere der Zeugen von ihrem Recht auf Verweigerung der Aussage gebraucht gemacht hatten, mussten sich die Richter primär auf die Aussagen der Vernehmungsbeamten stützen. Dazu stellte Gerlach klar: „Die Beweise reichten aus. Die Polizei hat in diesem Verfahren alles richtig gemacht.“

Gegen einen weiteren im Zusammenhang mit der Drogendealer-Bande angeklagten Mann aus Ludwigsfelde – den Bruder des verurteilten Lee S. – wird noch gesondert verhandelt. Aus gesundheitlichen Gründen hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den mutmaßlichen Kopf der Gruppe abgetrennt.

Verfahren zog sich über ein Jahr hin

Das ursprünglich gegen alle drei Verdächtigen im Mai 2020 begonnene Strafverfahren hatte sich über ein Jahr lang hingezogen. Grund waren strenge gesetzliche Regeln im Strafprozess. So war im Februar vergangenen Jahres der Prozess nach nur einem Tag beendet worden, weil ein Schöffe krankheitsbedingt ausfiel. Im November 2020 machte nach zehn Verhandlungstagen ein länger erkrankter Richter einen Strich durch die Fortsetzung.

Gemäß Prozessordnung müssen an jedem Verhandlungstag stets alle Richter und Schöffen anwesend sein. Richter Gerlach sagte, dass sich das Hin und Her und die Länge des Verfahrens für die beiden am Donnerstag verurteilten und bereits vorbestraften Männer strafmildernd ausgewirkt habe.

Von Jérôme Lombard