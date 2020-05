ASB will Seniorenzentrum neben zwei Kitas bauen

Ludwigsfelde

Direkt neben die beiden Fröbel-Kitas an der Ecke Engels- und Bebel-Straße in Ludwigsfelde will der ASB-Regionalverband zwei Fünfgeschosser mit Senioren-Einrichtungen und -Wohnungen bauen. Das Ensemble soll mit Tiefgarage entstehen. Eine grundlegende Entscheidung dafür trafen jüngst die Stadtverordneten mit ihrem Beschluss, dem Arbeiter-Samariter-Bund den Teil eines städtischen Grundstücks an dieser Ecke zu verkaufen.

Wegen Corona ist der Wald-Kindergarten noch nicht in Betrieb genommen – hinter diesem Außengelände links will der ASB bauen. Quelle: Jutta Abromeit

Widerstand bei den Stadtverordneten

Der in Königs Wusterhausen ansässige ASB-Verband betreibt in Ludwigsfelde bereits mehrere Einrichtungen, so die beiden Altenheime an der Robert-Koch- und an der Salvador-Allende-Straße sowie das Heim für demenzkranke Menschen am Anton-Saefkow-Ring. Jetzt plant der ASB mit diesem Neubau 24 Tagespflege-Plätze für Senioren, eine Sozialstation und 41 seniorengerechte Wohnungen. Zu dieser Entscheidung gab es Widerstand: Der Stadtteil ist neben Nord nicht nur der am dichtesten besiedelte im Ort, dort wohnen im Durchschnitt auch die ältesten Ludwigsfelder und dort fehlen zurzeit die meisten Parkplätze.

Bürgermeister: Ein realer Verkaufspreis

Die Stadt verkauft das 3.285 Quadratmeter große Grundstück für 520.000 Euro. Das sei ein realer, kein Vorzugspreis, erklärte Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) im Disput. Auf die Nachfrage, warum das Grundstück laut Beschluss „entbehrlich“ sei und warum keine Erbpacht bevorzugt werde, erklärte der Rathauschef, der Kauf sei Bedingung des ASB gewesen. Im Gegenzug, so Igel, sei im Vertrag die soziale Bindung für das Grundstück festgeschrieben. Sollte der ASB das nicht erfüllen, habe die Stadt Wiederkaufsrecht.

Die größte Sorge der Stadtverordneten war die weitere Verdichtung im Quartier und dass damit noch mehr Parkplätze als ohnehin schon fehlen würden. „Stellplätze müssen entsprechend unserer Satzung geschaffen werden“, so Igel, „Also anderthalb mal so viele wie Wohnungen. Das heißt bei einem Seniorenzentrum, es werden mehr Parkplätze gebaut als genutzt und wir bekommen damit praktisch ein kleines Plus.“

Stadtteil bekommt kleines Parkplatz-Plus

Den Antrag von Jens Wylegalla (LOL/Evolu), diesen Grundstücksverkauf angesichts des großen Beratungsbedarfs noch einmal in die Ausschüsse zu verweisen, lehnte die Mehrheit der Stadtverordneten ab. Bedenken hatte Klaus Hubrig (Linke), dass solche Gebäude zu viel Schatten auf das gemeinsame Außengelände des Wald-Kindergartens und der Kita „Kinderland“ werfen könnten und deshalb vielleicht ein Geschoss niedriger gebaut werden sollten. Dem hielt der Bürgermeister entgegen: „Die Bäume dort sind so hoch wie die Häuser, diese Ängste kann ich nehmen, das haben wir erkannt und besprochen.“

Von Jutta Abromeit