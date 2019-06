Siethen

Auf einem Parkplatz am Siethener See ist am Samstag zwischen 13.30 und 13.45 Uhr ein Auto aufgebrochen und daraus eine Geldbörse gestohlen worden. Der Fahrer eines Mercedes meldete der Polizei die eingeschlagene Scheibe. Das Fahrzeug war kurzzeitig unbeaufsichtigt auf einem Parkplatz am Siethener See geparkt. Nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Nutzer die kaputte Scheibe auf der Beifahrerseite fest. Aus der Mittelkonsole wurde eine Geldbörse mit Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden beträgt 1000 Euro.

Von MAZonline