Wietstock

Glück im Unglück hatten am späten Donnerstagvormittag Katze „Patzi“ und Frauchen in Wietstock. Sie blieben bei einem schweren Verkehrsunfall unverletzt. Sie habe plötzlich etwas auf der Straße laufen gesehen, sagte die Frau, die mit einem Nissan auf dem Märkisch Wilmersdorfer Weg unterwegs war. Was es war, konnte später nicht geklärt werden. Bei dem Versuch auszuweichen, prallte sie mit ihrem Fahrzeug frontal gegen einen Baum.

Das kaputte Auto. Quelle: aireye

Die eintreffenden Einsatzkräfte entdeckten die Frau abseits der ansonsten viel befahrenen Straße, in der Hand ein Tierkäfig. Nach notärztlicher Inaugenscheinnahme und Versorgung vor Ort konnte sich die Dame um ihre Katze „Patzi“ kümmern. Trotz eigener Verletzungen machte sie sich mehr Sorgen um ihr Haustier als um sich selbst.

Insgesamt 15 Freiwillige waren neben den Frauen und Männern vom Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Der Schaden dürfte sich in einem fünfstelligen Bereich befinden, das Auto wurde als Totalschaden eingestuft.

Von MAZonline