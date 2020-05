Unterhaltung? Dann fahren Sie zu Pfingsten mit dem Auto ins Kino – in den Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock (Teltow-Fläming). Dort haben sich einige Enthusiasten nach der Lockerung der Corona-Regeln für eine große Leinwand stark gemacht. In Potsdam und Jüterbog gibt es ähnliche Aktivitäten. In Wietstock läuft ein Kinoprogramm für Große und Kleine.