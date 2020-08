Ludwigsfelde

Mehrere Anrufer teilten am Freitagnachmittag der Polizei einen brennenden Lkw auf der B 101 mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte die Ladefläche des Lkw. Das Fahrzeug war nach dem Brand nicht mehr fahrbereit, der angrenzende Böschungsbereich und das Bitumen auf der Fahrbahn sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein angrenzendes Kornfeld musste notgedroschen werden. Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass sich die auf dem Iveco befindlichen Sofas durch die Hitze der Fahrbleche auf der Ladefläche entzündeten. Unter den Ladeblechen befindet sich direkt die Auspuffanlage des Transporters. Das Fahrzeug dient zum Abschleppen von Pkw, nicht zum Transportieren von Sofas. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die B 101 musste für ungefähr eine Stunde gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau führte.

Von MAZonline