Als die Nacht der Rosen sich dem Ende nähert, wird Valeria Pérez Cortés nervös. Nur noch wenige Rosen wird Bachelor Dominik Stuckmann verteilen – ob die 22-Jährige diesmal dabei ist?

„Ich hoffe, ich kriege eine Rose“, kommentiert sie in einer nächsten Szene das Geschehen. „Und wenn nicht, dann Tschüss“. Schließlich funktioniert das Prinzip Bachelor so: Wer keine Rose erhält, muss gehen.

Valeria Pérez Cortés in der zweiten Folge von „Der Bachelor“

Am Mittwoch lief die zweite Folge der beliebten RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“. Seit dem 26. Januar buhlen 22 junge Frauen um die Gunst von Dominik Stuckmann. In der neuen Bachelor-Staffel wollen sie die Liebe finden – und begeben sich dafür auf ein Abenteuer nach Mexiko.

Ob beim Bootsausflug oder romantischen Date am Strand: Nach und nach lernen sie den 29-Jährigen kennen. Doch am Ende wird nur eine von ihnen die letzte Rose erhalten.

Die erste Nacht der Rosen: Valeria Pérez Cortés im gelben Kleid in der Mitte. Quelle: RTL+

Eine der Anwärterinnen: Valeria Pérez Cortés aus Ludwigsfelde. Die gebürtige Mexikanerin lebt nach RTL-Angaben beim GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt und seiner Frau. Dorthin war sie vor zwei Jahren als Au-Pair gekommen. Und dort reifte auch die Idee, sich beim Bachelor zu bewerben.

Ludwigsfelder Bachelor-Kandidatin über ihre Teilnahme

„Ich habe die Sendung schon vorher gesehen und sie hat mir sehr gut gefallen“, sagt Valeria Pérez Cortés am Mittwoch der MAZ. Die Dreharbeiten im mexikanischen Puerto Vallarte sind mittlerweile abgeschlossen – und die 22-Jährige berichtet nun von ihrer Teilnahme.

Eines Tages habe sie den Aufruf zur Kuppelshow gesehen und sich beworben. „Ich war einfach offen für die Liebe und es war egal, wo ich sie finde“, sagt sie.

Sie habe jedoch auch gewusst, was für eine sprachliche Herausforderung ihre Teilnahme werden könne. Schließlich ist Deutsch nicht ihre Muttersprache. Allerdings: Durch die Dreharbeiten in Mexiko hatte Valeria Pérez Cortés einen Heimvorteil. „Ich liebe mein Land und meine Kultur und bin sehr stolz darauf, der Welt ein wenig davon zu zeigen und sie an einem so coolen Abenteuer teilhaben zu lassen“, sagt sie.

Was Valeria Pérez Cortés mit Ludwigsfelde verbindet

Und für die 22-Jährige geht das Abenteuer auch vorerst weiter. Nachdem bereits drei Single-Frauen in der ersten Folge gehen mussten, stand auch am Mittwoch wieder die schwere Entscheidung für Bachelor Dominik Stuckmann an.

Valeria Pérez Cortés musste zwar fast bis zum Schluss bangen. Doch dann ging es ganz schnell: „Kurz und knapp: Diese Rose ist für dich, Valeria“, sagte Dominik Stuckmann schließlich – und brachte die Wahl-Ludwigsfelderin damit zum Strahlen. „Ich habe eine Rose bekommen, wow“, jubelte sie. Mittlerweile ist sie eine von 17 Damen, die noch weiterhin hoffen dürfen.

Zwar steht das Datum für das große Finale noch nicht fest. Allerdings soll es insgesamt zehn Folgen der neuen Bachelor-Staffel geben. Die Kandidatin gewährt der MAZ auch Einblicke in ihre Zeit vor der Teilnahme. „Ludwigsfelde hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen“, sagt sie.

Auch wenn die Stadt „klein und ruhig sei“, habe sie sich dort sicher und zu Hause gefühlt. Besonders gerne sei sie mit dem Fahrrad in den Wald gefahren, habe dort die Sonnenuntergänge beobachtet und an ihre Familie gedacht.

Valeria Pérez Cortés will den Bachelor besser kennenlernen

Und sie verrät auch, wie das erste Treffen mit dem Bachelor verlief: „Ich war so nervös. Das Gefühl, als ich im Auto wartete und Dominik ansah, ist unbeschreiblich.“ Gleichzeitig habe sie versucht, sich zu beruhigen – und beim Aussteigen aus dem Auto ja nicht hinzufallen. Ihr erster Eindruck vom 29-Jährigen? „Ich habe mich ihm vorgestellt und ein bisschen mit ihm geredet und ich dachte wirklich, er ist ein interessanter Typ und ich wollte ihn besser kennenlernen“.

Dafür hat sie nun auch weiterhin Gelegenheit: Nach der zweiten Nacht der Rosen darf sie weiter in der Show bleiben – und auf die letzte Rose des Bachelors hoffen.

