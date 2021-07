Ludwigsfelde

Seit Montag bringt ein kostenloser Bus Kinder und Jugendliche aus Ludwigsfelde ins Freibad Elsthal nach Luckenwalde. Zunächst zehn Tage lang fährt der sogenannte Badebus, den die Stadt in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming organisiert hat, werktags morgens hin- und abends wieder zurück.

Wird der Bus gut angenommen, wird das Angebot bis zum Ende der Sommerferien verlängert. So haben es die Kommunalpolitiker beschlossen. Die Grenze liegt dabei bei 30 Fahrgästen pro Woche, nutzen weniger den Badebus, wird er Ende kommender Woche eingestellt. Gleich am ersten Tag fuhren jedoch zehn Fahrgäste mit dem Bus nach Luckenwalde, am Dienstag waren es immerhin fünf. Am Mittwoch und Donnerstag fuhr der Bus aufgrund der schlechten Wettervorhersage nicht.

Bus fährt nur bei guten Wetter

Bei schönen Wetter hält der Badebus wochentags ab 9.30 Uhr an den Haltestellen Salvador-Allende-Straße, Hochhaus, Zentrum/Stadtmitte, Stadtverwaltung und Am Preußen-Park. Um 16 Uhr fährt der Bus vom Luckenwalder Freibad wieder nach Ludwigsfelde zurück. Sollte der Bus am Vormittag nicht genutzt werden, fährt er am Nachmittag nicht aus Luckenwalde in Richtung Ludwigsfelde. Ob der Badebus startet, hängt zudem von der Wettervorhersage des Vortages ab. Eine entsprechende Mitteilung wird auf der Seite www.ludwigsfelde.de/badebus tagesaktuell veröffentlicht.

Das Freibad Elsthal bietet Schülern derzeit freien Eintritt. Tageskarten für Erwachsene, die den Bus natürlich auch kostenfrei nutzen können, kosten 3 Euro. Studenten, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger zahlen 1,50 Euro. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.freibad-elsthal.de.

Der Einsatz des Badebuses war politisch umstritten. In der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag diskutierten die Kommunalpolitiker, ob sich das Angebot für rund 20.000 Euro wirklich lohnt. Zudem sei man bei der Idee mit „zu vielen Unbekannten“ wie Wetterabhängigkeit und Annahme des Angebots unterwegs, so die Kritiker. Schlussendlich stimmten jedoch 16 von 26 Stadtverordneten für den Badebus.

Von lin