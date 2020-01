Bäckerei Britz in Glienick geschlossen: Wenn der letzte Bäcker im Dorf schließt

Glienick

Einen letzten Tag frische Backwaren im Dorf: Die Bäckerei Britz in Glienick macht dicht – nach über 100 Jahren. Bäckermeister Martin Britz und seine Frau Carola waren am Freitag ein letztes Mal in der Backstube. Sie gehen in den Ruhestand. „Für uns ist dieser Schritt Freude und Wehmut zugleich“, sagt Martin Britz. Für ihn und seine Frau sowie allen Einwohnern von Glienick startet damit ein neuer Lebensabschnitt.

Wege werden weiter

Es war der letzte Bäcker im Dorf, die letzte Anlaufstelle, um sich in Glienick mit Lebensmitteln zu versorgen. Erst vor vier Wochen ging der Supermarkt „Nah und Gut“ als ein Stück Kommunikationskultur verloren.

Für ein Stück Brot und Butter müssen die Glienicker jetzt weitere Wege in die nächste größere Stadt in Kauf nehmen. „Verhungern werden wir schon nicht. Jetzt müssen wir uns halt unsere Brötchen selbst schmieren“, sagt eine Kundin und schaut positiv in die Zukunft.

Viele Freunde, Weggefährten und treue Kunden kamen am Freitag ein letztes Mal in den Laden von Martin und Carola Britz. Schon am frühen Morgen war die Bäckerei rammelvoll. Die letzten Brote, Brötchen und Kuchen waren schnell vergriffen. Es war ein regelrechter Ansturm auf den Bäckermeister, der mit Präsenten und Danksagungen von den Dorfbewohnern wahrlich überrannt wurde.

Mehr Zeit für die Familie

Vor genau 50 Jahren übernahm Martin Britz die Bäckerei von seinen Eltern in dritter Generation. Damals war er der jüngste Bäckermeister im ehemaligen Kreis Zossen. Nahezu täglich stand Martin Britz nachts in der Backstube. Jetzt freut sich der rüstige 70-Jährige auf eine ruhigere Zeit zusammen mit seiner Frau. „Doch das mit dem frühen Aufstehen ist so in mir drin, das wird sich wohl nicht so schnell ändern“, sagt er.

Martin Britz (l.) in der Backstube im Gespräch mit seinen treuen und langjährigen Kunden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Gemeinsam wollen sie nun mehr Zeit mit ihrem Enkel verbringen und längere Reisen auf ihre Lieblingsinsel Usedom unternehmen. Martin Britz kann nun auch mehr seinem Hobby, dem Motorradfahren, nachgehen.

Ihren letzten Arbeitstag werden beide aber wohl nie vergessen. Die Tür zu ihrer Bäckerei stand am Freitag so gut wie gar nicht still. Einer nach dem anderen schaute am letzten Tag vorbei. Es gab Kaffee und Kuchen und viele Gespräche in gemütlicher Runde neben Ofen und Knetmaschine.

Mittelpunkt des Dorfes

Ilona Helm schaut gerne auf die wundervolle Zeit zurück. Sie kennt die Familie Britz schon viele Jahre. „Ich habe hier oft mir meine Brötchen und Brote geholt“, erzählt sie. Dass die Bäckerei nun schließt findet sie furchbar, versteht den Schritt aber voll und ganz. „ Martin und Carola waren immer freundlich und haben versucht, alle Wünsche zu erfüllen. Es war hier immer richtig familiär“, so die treue und langjährige Kundin.

Zweite Bäckerei im Dorf Zu Zeiten des Ersten Weltkriegs gehörte eine zweite Bäckerei in Glienick dem Bäckermeister Fritz Chrispien. Otto Britz und er waren sich wohl aufgrund der Konkurrenz nicht grün. Am späten Samstagnachmittag wurden Schrippen, Brötchen und Semmeln an den Mann gebracht. Dazu hatte jeder Bäckermeister eine Verkäuferin engagiert, die mit einer Tragekippe auf dem Rücken oder einem großen Korb von Haus zu Haus ging, um das Backwerk in Glienick zu verkaufen. Sicherlich hatte jede Bäckerei ihre Kunden. Dennoch kam es öfters vor, dass die Backwaren nicht reichten. Das veranlasste die beiden Bäcker, den Ofen anzuheizen und nachzubacken. Doch nach den preußischen Gesetzen war es verboten von Samstag auf Sonntag zu backen. So sollen sich die Otto Britz und Fritz Chrispien hin und wieder gegenseitig angezeigt haben.

Für die Feuerwehr gab hier in der Bäckerei immer ein Haxeessen, erinnert sich der gebürtige Glienicker Gert Heinrich. „Wir kamen oft auch zum Mittag- oder Abendessen hierher.“ Die Bäckerei Britz wuchs zu einem Mittelpunkt des Dorfes heran, wo laut Heinrich nie böse Worte gefallen sind. „Es entstanden auch Freundschaften außerhalb der Bäckerei.“ Martin Britz weiß das sehr zu schätzen und nahm sich für alle seine Gäste am Freitag viel Zeit.

Mit Pferd und Kutsche unterwegs

Er erzählte etliche Geschichten zu seiner Bäckerei, unter anderem, dass damals dort sogar Eis verkauft wurde und seine Großeltern noch mit Pferd und Lieferkutsche durch die Dörfer fuhren. „Es ist erstaunlich, wie schnell doch die Zeit vergeht“, sagt der Bäckermeister.

Mit 14 Jahren hatte er angefangen bei seinem Vater in dritter Generation zu lernen. Sein Großvater Otto Britz kaufte das Grundstück auf einem ehemaligen Schäferei-Gehöft im Jahr 1913, worauf er ein Wohnhaus und die Bäckerei errichtete.

Erich Britz mit seiner Frau Erika - von ihnen haben Martin Britz und seine Frau Carola die Bäckerei übernommen. Quelle: Privat

Während das Haus noch im Bau war, nutzte Otto Britz noch die Räume der Bäckerei im Keller seines Vorgängers, der plötzlich verstorben war. Erst später kaufte er die Parzelle des heutigen Ladens. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Erich Britz, der Vater von Martin Britz, bis zu seinem frühen Tod das Bäckereigeschäft. Seit 1970 führte Martin Britz das Unternehmen, anfänglich noch mit Mutter Erika, später mit Frau Carola.

Die Familientradition erstreckt sich über ein ganzes Jahrhundert. Einen Nachfolger für Martin Britz gibt es nicht, und so schließen sich die Türen zur noch letzten Bäckerei in Glienick für immer. Das bedeutet auch, dass die zweimal in der Woche stattfindende Kaffeerunde nicht mehr im Verkaufsraum der Backstube zusammenkommen kann. „Wie es mit uns weitergeht, das wissen wir noch nicht“, so eine der Damen.

Chronik der Bäckerei Britz in Glienick 1913 Otto Britz kam mit seiner Frau Emma nach Glienick und kaufte ein Grundstück eines ehemaligen Schäferei-Gehöfts, um ein Wohnhaus mit einer Bäckerei zu errichten 1914 Beginn des ersten Weltkriegs, Otto Britz wird eingezogen 1946 Sohn Erich übernimmt die Bäckerei nach dem Tod seines Vaters 1955-1967 Konsum-Verkaufsstelle ist Teil der Verkaufsfläche der Bäckerei 1970 Martin Britz übernimmt die Bäckerei in der dritten Generation nach dem Tod seines Vaters 1972 Martin Britz wird der jüngste Bäckermeister im ehemaligen Kreis Zossen 2020 Martin Britz und seine Frau Carola gehen in den Ruhestand, die Bäckerei schließt nach 107 Jahren

Von Marcus J. Pfeiffer