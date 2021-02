Baruth

Und wieder hat der Wildpark Johannismühle einen Lockdown überstanden. Seit dem 15. Februar hat er wieder geöffnet. „Wir hatten schon am Montag wieder 30 Gäste“, erzählt Geschäftsführer Jan Tayeb. „Die letzte Woche begann mit einem riesigen Schock und endete mit großer Erleichterung.“ Denn er musste nicht nur die neue Landesverordnung, die die Öffnung der Zoos erlaubt, zur Kenntnis nehmen.

Brand dauerte bis in die Abendstunden

„Am Nachmittag des 8. Februar wollte ein Mitarbeiter die Tiere tränken und wärmte dafür einen Kupferwasserhahn auf. Dadurch löste er versehentlich einen Schwelbrand aus, der bis in die Abendstunden andauerte. Die Feuerwehr kam schnell und musste ein paar Holzpanele an der Ostfront der Gastronomie abreißen.“ Handwerker sanierten in den kommenden Tagen die Fassade. Tayeb zeigt sich glücklich, dass weder Mensch noch Tier verletzt wurden. Nur die Holzpanele und eine Klimaanlage wurden zerstört. Die Verkleidung wird ersetzt und der Verkauf von Speisen erfolgt behelfsweise über das Kassenhäuschen. Die geschätzten 20.000 Euro Schaden wird laut Tayeb hauptsächlich durch die Versicherung getragen, wodurch sich die Pläne der Geschäftsführung für 2021 nicht ändern würden.

„Ich bin nach wie vor am Erhalt interessiert und fühle mich dabei auch den Baruthern gegenüber verpflichtet“, erklärt der Eigentümer Jörg Stubbe. „Wir haben im Winter schließlich Spenden vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Unternehmer erhalten. Für sie werden wir weiterhin an einem attraktiven Freizeitangebot arbeiten.“ So optimistisch ist sein von ihm gelobter Geschäftsführer Tayeb nicht: „Die Kaution für den Landkreis Teltow-Fläming steht nach wie vor im Raum.“

Weitere Sanierungsmaßnahmen geplant

Die seit Jahren geforderte Sicherheitsleistung von 60.000 Euro zu zahlen, sieht Stubbe allerdings nicht ein. Als Sicherheit hatte der Park den Verkaufswert der Tiere von etwa der Hälfte angeboten. Außerdem habe er im vergangenen Jahr allein 60.000 Euro in Traktor und Minibagger sowie in Sanierungsmaßnahmen wie am Kassenhaus gesteckt, erzählt der 63jährige. „2021 werden wir dort für 10.000 Euro innen sanieren. Außerdem beginnen wir in diesem Jahr mit der Waldumwandlung bei Ersatzflächen für 40.000 Euro.“ Selbst beim Tierbestand will er neu investieren. Nicht nur sollen die Bärenanlagen bald grundsaniert werden, sondern auch Gehege für neue Rentiere gebaut werden. Schließlich denken er und Tayeb auch über neue Steinböcke, Gämse und größere Volieren für weitere Vogelarten nach. Vom Landkreis fühlte sich Stubbe im vergangenen Jahr bei der Organisation zusätzlich blockiert: „Unsere Auerochsen vermehren sich und mussten zum Teil geschlachtet werden. Wir brauchten dafür viele Erlaubnisse, die Monate in Anspruch nahmen.“

Die zuständige Beigeordnete Dietlind Biesterfeld weist diese Vorwürfe, der Landkreis würde die Arbeit des Wildparks behindern, entschieden zurück: „Für die Tötung der Auerochsen im Haltungsbetrieb ist nach Mitteilung des Amtes für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.“ Auerochsen für den menschlichen Verzehr, müssten eigentlich in einem Schlachtbetrieb geschlachtet werden, den der Wildpark jedoch nicht hätte benennen können. „Es gab eine Genehmigung für den Wildpark zum Töten im Herkunftsbetrieb. Diese war bis zum Dezember 2019 befristet. Der in dieser Genehmigung benannte Schlachtbetrieb konnte die Bearbeitung der geschlachteten Tiere über den Dezember 2019 hinaus nicht sicherstellen.“ Zwischen März und Juni 2020 habe sich der Wildpark um eine Verlängerung der Abschussgenehmigung bemüht, doch die von ihm vorgeschlagenen Fleischereien seien entweder nicht zugelassen gewesen oder nicht mit dem Wildpark einig geworden. „Damit hat die Lebensmittelüberwachung die Anfragen des Wildparks Johannismühle als hinfällig angesehen.“

