Ludwigsfelde

Mit Microvast nimmt das Zukunftsthema E-Mobilität Einzug in die Stadt Ludwigsfelde. Der amerikanische Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus investiert in seine neue Europazentrale im Industriepark 4.0 Eichspitze. Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) nennt es einen „Meilenstein in der Entwicklung des Indu...