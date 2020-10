Ludwigsfelde

Seit Montag ist die Bahnstrecke zwischen Ludwigsfelde, Luckenwalde, Jüterbog und Niedergörsdorf gesperrt. Bis Mitte Dezember finden dort Bauarbeiten statt, bei der Weichen und Gleise sowie die Stromversorgung an den Stellwerken Luckenwalde und Trebbin erneuert werden. Für Pendler bedeutet das: Irgendwie nach Ludwigsfelde kommen, um dann Richtung Berlin zu fahren, beziehungsweise von Berlin kommend in Ludwigsfelde auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen.

Festwiese in Ludwigsfelde ist jetzt Parkplatz

Nicht nur für Reisende, auch für die Stadt Ludwigsfelde bedeutet das Einschränkungen: Denn viele Pendler wollen sich die Fahrt mit dem Ersatzbus sparen und kommen mit dem Auto nach Ludwigsfelde, um von hier in den Zug umzusteigen. Die Stadt hat deswegen die Festwiese zum Parkplatz umfunktioniert, der in dieser Woche bereits von vielen in Anspruch genommen wurde: Über 80 Autos hatten die Pendler zeitweise dort abgestellt.

Eine Ludwigsfelderin, die gerade am Bahnhof auf den Zug nach Berlin wartet, regt sich über die Parksituation auf: „Jetzt findet man überhaupt keinen Parkplatz mehr am Bahnhof“, sagt sie. Auch die Festwiese sei oft schon voll, wenn sie kommt. Sie wohne in der Nähe vom Bahnhof Struveshof am anderen Ende der Stadt und könne aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dem Fahrrad fahren. Täglich fährt sie daher mit dem Auto zum Bahnhof in der Innenstadt, um dann mit dem Zug nach Berlin zur Arbeit zu fahren. Im Moment sei die Situation zum Verzweifeln. „Ich weiß nicht, ob der Bürgermeister sich das gut überlegt hat“, sagt sie.

Parkplatz auf der Festwiese: So können Pendler von Ludwigsfelde mit dem Zug starten. Quelle: Lisa Neugebauer

Tatsächlich sah sich auch Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) vor „vollendete Tatsachen“ gestellt. Niemand habe sich Gedanken gemacht, „wie wir mit dem zusätzlichen Pendleraufkommen durch private Pkw umgehen sollen“, teilte er vergangene Woche mit. Neben dem Behelfsparkplatz Festwiese hat die Stadt alle Parkplätze am Bahnhof zu kostenlosen Abstellmöglichkeiten gemacht – was wiederum zu Einschränkungen für Elektroauto-Fahrer führt, denn durch das Abstellen der Parkautomaten sind auch die Elektrotankstellen außer Betrieb.

Züge sind nicht aufeinander abgestimmt

Am Bahnhof sorgen derweil die Fahrpläne für Verwirrung. Statt – wie vor der Sperrung – alle halbe Stunde fahren die beiden Züge, die in einer Stunde von Berlin nach Ludwigsfelde unterwegs sind, nun kurz hintereinander – und kommen fast gleichzeitig in Ludwigsfelde an. Wer Pech hat, und den zweiten der beiden Züge verpasst, muss daher rund 50 Minuten in Berlin warten. Die Bahn teilte mit, dazu keine Aussage machen zu können, da die Änderung die Züge der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) betreffe, die einen der beiden Züge betreibt. Von den Absprachen, die die Bahn in einer früheren Mitteilung angekündigt hatte, scheint es in diesem Fall nicht ausreichend gegeben zu haben.

Fahrgast Markus Kunze muss ab kommender Woche täglich von Luckenwalde nach Berlin pendeln. „Die Bauarbeiten sind schon eine extreme Einschränkung“, sagt er. Weil er mit dem Ersatzbus etwa 45 Minuten nach Ludwigsfelde brauche, werde er wohl mit dem Auto kommen. „Das sind dann nur 20 Minuten“, sagt er. Die ganze Strecke bis nach Berlin im Auto sitzen wolle er aber nicht. „Benzin ist ja auch teuer und der Verkehr in der Stadt nervig“, sagt Kunze. Er sehe der kommenden Woche skeptisch entgegen: „Die Bahnen kommen ja so schon nicht pünktlich.“

Markus Kunze pendelt täglich von Luckenwalde nach Berlin zur Arbeit. Quelle: Lisa Neugebauer

Studentin Anna Böhme ist in dieser Woche zum ersten Mal mit der Sperrung konfrontiert. Sie kommt aus Niedergörsdorf, studiert aber in Greifswald. Einmal im Monat fährt sie üblicherweise in die Heimat. Normalerweise kann sie mit dem Zug von Berlin durchfahren, jetzt steht sie an der Haltestelle und wartet auf den Ersatzbus, der sie von Ludwigsfelde nach Niedergörsdorf bringen soll. Sie habe sich vorher die Verbindung rausgesucht und bisher habe alles gut geklappt, sagt sie. „Natürlich fahre ich lieber Zug als Bus, aber es geht ja nun nicht anders.“

Bauarbeiten an den Bahngleisen sind auch in Ludwigsfelde in vollem Gange: Am Mittwoch wurde bereits eine Weiche gewechselt. Quelle: Lisa Neugebauer

Währenddessen sind die Bauarbeiten auch am Bahnhof in Ludwigsfelde direkt in vollem Gange. Bauarbeiter haben bereits am Mittwoch die erste Weich gewechselt – am Donnerstag waren die Schienen schon wieder komplett verlegt.

Von Lisa Neugebauer