Genshagen

Ein betrunkener 52-jähriger Fahrer eines Volkswagens ist am Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf der A 10 Richtung Dreieck Nuthetal an der Ausfahrt Genshagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr die Leitplanken, fuhr dahinter einige junge Bäume um und kam an der Leitplanke der Auffahrt zum Stehen. Dann fuhr er zurück auf die Autobahn und flüchtete weiter in Fahrtrichtung Magdeburg. Während des Unfalls überfuhr er noch diverse Verkehrszeichen, verlor Teile seines Fahrzeugs und hinterließ eine Ölspur. An der Anschlussstelle Ludwigsfelde Ost konnte die Polizei nach Hinweisen von Zeugen den Wagen stoppen. Die Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der VW wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der von dem Fahrer verursachte Schaden beträgt geschätzte 10.000 Euro. Die Polizisten nahmen mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Beseitigung des Trümmerfeldes und um das Binden der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von MAZonline