Ludwigsfelde

Ein Motorradfahrer ist in Ludwigsfelde mit seinem Motorrad gegen eine Straßenlaterne gefahren und schwer verletzt worden. Der 19-Jährige sei mit seinem Gefährt in einer Kurve an der Parkallee von der Straße abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Andere Motorradfahrer, die mit ihm auf der Parkallee unterwegs waren, verständigten die Einsatzkräfte.

Wie die „B.Z.“ berichtet, verlor der 19-Jährige bei dem Unfall seinen rechten Fuß, als er von seiner Maschine gerissen wurde. Demnach soll sich der Unfall ereignet haben, weil der Mann „entgegenkommende Motorradfahrer grüßen“ wollte. Er sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Von RND/dpa/iro