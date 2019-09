Milchviehanlage Blankenfelde schließt

Blankenfelde

Ein einstiger Vorzeigebetrieb der hiesigen Landwirtschaft wird zum Jahresende Geschichte sein: In der Milchviehanlage (MVA) Blankenfelde haben mehr als 20 von 40 Mitarbeitern Mitarbeiter eine Kündigung erhalten, die jetzt noch knapp 2000 Milchkühe werden im Dezember nicht mehr da sein.

Milchviehanlage Blankenfelde 2004 Quelle: Klaus Schlage

Die Mitarbeiter, die zum Teil seit 40 Jahren in der Anlage arbeiten, fühlen sich verraten und verkauft, wie einige von ihnen der MAZ sagten. Ein Mitarbeiter erzählt, die gekündigten Kollegen müssten jetzt ohne Abfindung gehen.

Milchviehanlage Blankenfelde am Jühnsdorfer Weg von außen Quelle: Jutta Abromeit

Diese Blankenfelder Anlage war eine Milchproduktion der Superlative, vor 14 Jahren übernommen von den holländischen Geschwistern Gerrit und Fenna Vrieling. Sie hatten damals erklärt, die Milchproduktion noch aufstocken zu wollen. Nun sagte Gerrit Vrieling der MAZ: „Damals war eine andere Zeit. Jetzt sind die Bedingungen für Landwirtschaft und Milchproduktion so schlecht, dass es nicht mehr geht.“ Weiter wollte er sich nicht äußern. Den Mitarbeitern hatte er mitgeteilt, ihm sei die weitere Tierhaltung per Gerichtsbeschluss untersagt worden, berichten sie.

Oberverwaltungsgericht weist Beschwerde des Betriebs ab

Das ist tatsächlich so, aus der Kreisverwaltung Teltow-Fläming in Luckenwalde kommt die Bestätigung: „Das Veterinäramt hat die Tierhaltung in der Milchviehanlage Blankenfelde untersagt. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wies in einem Beschluss vom 8. August die Beschwerde des Betriebes zurück“, so Kreissprecherin Katrin Melzer. Eine kurze Stellungnahme zu den Gründen folge noch diese Woche, eine ausführliche Pressemitteilung sei für kommende Woche geplant, so Melzer.

Die MVA hatte 1978 ihren Betrieb aufgenommen, sie gehörte mit teils mehr als 3500 Tieren zu den größten Europas. In Spitzenzeiten kamen täglich bis zu 60 Tonnen Milch, also 60.000 Liter, aus der Anlage am Jühnsdorfer Weg. Wenn überhaupt ein Milchbetrieb überleben könne, so die landläufige Nachwende-Meinung, dann sei es die MVA Blankenfelde.

Vor der Übergabe an das Geschwisterpaar war Horst Gäbert Chef. Unter seiner Regie hatte die MVA 2004 entscheidenden Anteil, dass die Berliner Stadtgüter aus ihren damaligen roten Zahlen herauskamen.

Stadtgüter-Chefin: „Es tut uns wahnsinnig leid“

Gäbert sagte am Mittwoch: „Schade, dass die Tiere verschwinden und nur noch die Biogas-Anlage übrig bleibt.“ Er sieht ebenso wie die Mitarbeiter einen Hauptgrund für die jetzige Situation: „Da ist seit 2004 nichts mehr investiert worden.“ Die gekündigten Mitarbeiter nennen es „herunter gewirtschaftet“. Hinzu komme, so Gäbert, Kritik aus der Öffentlichkeit. „Wir hatten die ganzen Jahre vorher nicht eine Bürger-Beschwerde, der Betrieb war in der Region akzeptiert“, sagte der Ex-Chef.

Bei der Geschäftsführung der Stadtgüter in Berlin, dem Verpächter der Flächen, bedauert man die Situation. Geschäftsführerin Katrin Stary sagt: „Es tut uns wahnsinnig leid. Wir sind zwar Eigentümer der Flächen und Verpächter. Aber das Veterinäramt hat seine Entscheidung getroffen.“

Von Jutta Abromeit