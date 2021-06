Blankensee

Das erste Konzert des Blankenseer Musiksommers findet am Freitag, dem 25. Juni, statt. Zu hören gibt es Georges Gershwins „Rhapsody in Blue“ in einer Fassung für Orgel und Jazztrio.

Die „Rhapsody in Blue“, im Februar 1924 mit George Gershwin selbst am Klavier in der Aeolian Hall in New York aufgeführt, hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Mit ihr begründete Gershwin seinen eigenen Kompositionsstil, ihre Themen gelten als zeitlos und stilprägend. Jazztypische Rhythmen, Blue-Notes, jazzige Artikulationen prägen die vielfältigen Motive.

Gershwin selbst improvisierte während der Uraufführung den Klavier-Teil, da er angesichts der knappen fünfwöchigen Entstehungszeit des Werks über keine ausnotierte Piano-Partitur verfügte.

Ferde Grofé arrangierte mit der Fassung für Solo-Klavier und großes Orchester 1942 ein Klavierkonzert in der Sprache des Jazz. Es wird im klassischen Repertoire mit Abstand am häufigsten dargeboten – aber eben ohne die jazztypische Improvisation.

Weltberühmte Themen jazztypisch verarbeitet

Hier setzt das Jazztrio Kordes-Tetzlaff-Godejohann gemeinsam mit dem Organisten Jürgen Sonnentheil mit seinem Arrangement an: Die Bearbeitung für Jazztrio und Orgel verleiht der Improvisation im Rahmen der „Rhapsody in Blue“ einen höheren Stellenwert und knüpft insofern wieder an die Tradition der Uraufführung an, heißt es in einer Pressemitteilung. Die weltberühmten Themen werden nicht nur präsentiert, sondern jazztypisch verarbeitet, ohne die Komposition zu verfälschen.

Das Konzert findet in der Johannischen Kirche Waldfrieden in Blankensee statt und beginnt um 19.30 Uhr. Vor dem Konzert wird es ab 18 Uhr am Landhaus Waldfrieden wieder ein Imbissangebot geben.

Tickets sind nur online unter www.blankenseer-musiksommer.org oder per Reservierung über Telefon 033731/70798 154 oder per E-mail unter info@blankenseer-musiksommer.org erhältlich. Es wird wegen der aktuellen gesetzlichen Regelungen keine Abendkasse angeboten.

Eintritt ist außerdem nur mit tagesaktuellem negativem Corona-Test sowie für vollständig Geimpfte oder genesene Covid-19-Erkrankte mit entsprechenden Nachweisen gestattet. Zu beachten sind weiterhin die Maskenpflicht und die ausgewiesenen und gesetzlich gültigen Abstands- und Hygienevorschriften.

