Mahlow

Ein Feuer brach am Dienstag in den Abendstunden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Mahlower Kastanienhof aus. Die Polizei wurde durch die Regionalleitstelle über den Brand informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen die Flammen in der Küche einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen sein. Der Mieter der Wohnung, ein 30 Jahre alter Mann, wurde durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter vom Balkon gerettet. Er hatte zuvor nach eigenen Angaben vergeblich versucht, den Brand selbst zu löschen und wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden von den Rettungskräften unverletzt aus dem Gebäude gebracht. Die Wohnung wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die weiteren Wohnungen in dem Haus bleiben aber bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird vorläufig auf etwa 30 000 Euro geschätzt.

Von MAZonline