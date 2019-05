Ludwigsfelde

Am Dienstagvormittag hat es in Ludwigsfelde gebrannt. Das Feuer war in der Wohnung einer 92-Jährigen in der Rosa-Luxemburg-Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sie auf weitere Wohnungen übergreifen konnten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Eine Hausbewohnerin aus der Rosa-Luxemburg-Straße wollte ihre 92-jährige Nachbarin besuchen und ihr zum Geburtstag gratulieren, als sie Brandgeruch bemerkte, der direkt aus der Wohnung kam. Mit einem Zweitschlüssel öffnete sie Tür, doch die Wohnung konnte sie kaum betreten. „Mir kam dichter schwarzer Rauch entgegen“, sagt sie der MAZ.

Keine Person in der Wohnung

Zunächst war unklar, ob sich die 92-jährige Bewohnerin zum Zeitpunkt des Feuers in ihrer Wohnung aufhielt. Die Feuerwehr, durchsuchte alle Zimmer, aber fand sie nicht. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sich keine Personen in der Wohnung aufhielten.

Die Flammen waren schnell gelöscht. Laut Polizeiangaben wird derzeit ein technischer Defekt als Ursache für den Brand geprüft.

