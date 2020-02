Bürgermeister Igel lud ins Stadtmuseum

Ludwigsfelde

Mit einer Kaffeetafel der 80-Jährigen ehrte Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel rund 25 Jubilare der Stadt. Viele stellten dabei fest: Man kennt sich untereinander.

Früher ist Andreas Igel zu den Geburtstagskindern nach Hause gefahren. Inzwischen, so sagte er eingangs, wäre „ich im Jahresverlauf beinahe zwei Monate von einem Geburtstag zum anderen unterwegs.“ Als Bürgermeister Igel und Moderatorin und Ideengeberin Carla Karstädt mit der Veranstaltungsreihe für die 80-jährigen Geburtstagskinder begannen, da fand das zunächst nur drei-, schon kurz darauf fünfmal im Jahr statt. Am Ende des Jahres 2020 wird der Bürgermeister genau 347 Jubilare zu insgesamt sieben Geburtstagsveranstaltungen im Stadt- und Technikmuseum eingeladen haben. Zur ersten Tafel im laufenden Jahr waren rund 25 Geburtstagskinder zuzüglich Begleitung erschienen.

Zum Zuhören hier

Bürgermeister Igel und Carla Karstädt begrüßten die Jubilare und gratulierten bei Kaffee, Kuchen und einem Glas Sekt. Dabei betonte Igel: „Ich bin heute vor allem zum Zuhören hier. Ich will die Betroffenheit der Ludwigsfelder Bürger kennenlernen und ihre Probleme mit in die Stadtverwaltung nehmen, um sie nach Möglichkeit zu lösen. Was, wenn es etwas gibt, dass Sie aufregt, würden sie anders machen?“

Seit vielen Jahren in Ludwigsfelde

Die weitaus meisten der Geburtstagskinder aus der Kernstadt und den verschiedenen Ortsteilen fühlen sich in Ludwigsfelde wohl, bestätigten sie auf Nachfragen von Carla Karstädt. So etwa Herbert Henschke, der bereits im Dezember seinen 80. Geburtstag feiern konnte. Der Siethener, der in Begleitung seiner Partnerin Elvira Kranig gekommen war, ist 1945 nach Ludwigsfelde gekommen. Ab 1952 lebte er in Ludwigsfelde. Der gelernte Lackierer arbeitete im Autowerk und war aktiver Gewichtheber. Sein Wunsch für Ludwigsfelde an den Bürgermeister war eindeutig: „Es kann alles bleiben wie es ist“, befand der Jubilar und erntete dabei Zustimmung von vielen Besuchern.

Lebenswertes Ludwigsfelde

Doch hatten nicht alle Geburtstagskinder nur Feiern und die harmonische, gute Stimmung im Sinn. Fehlende Nahverkehrsverbindungen und die mangelhafte Qualität von Fuß- und Radwegen in den Ortsteilen wurden ebenfalls thematisiert. Günter Tangermann etwa empfahl dem Bürgermeister, „mehr mit dem Rad zu fahren“. Schlechter Straßen- oder Wegebelag, hohe Bordsteinkanten und auch Radfahrer, die auf der falschen Straßenseite unterwegs sind, würden Radfahrer gefährden, die sich korrekt verhalten. Der Bürgermeister korrigierte an der Stelle, er fahre bereits Fahrrad und kenne die Probleme auch. Gegen die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung aber helfe nur die Polizei. Die Qualität der Radwege aber will er im Auge behalten und daran arbeiten, versprach er. Was Karstädt mit den Worten kommentierte: „Bürgernähe ist nicht nur vor der Wahl.“

Angela und Theodor Beyer, die beide in diesem Jahr zu den Jubilaren zählen und die gemeinsam erschienen waren, haben ihr Auto anlässlich des 80. Geburtstags verschenkt, berichtete Theodor Beyer. „Dann haben wir festgestellt: Radfahren in Ludwigsfelde ist gefährlich, da muss dringend was geschehen.“ Am Ende aber waren sie sich mit den Geburtstagskindern einig: „ Ludwigsfelde ist lebenswert.“

Von Udo Böhlefeld