Ludwigsfelde

Seit dem Wochenende ist Ludwigsfelde wieder ein bisschen sauberer: Etwa 200 Menschen haben sich am Sonnabend zusammengeschlossen, um die Gegend von Müll zu befreien. Zigarettenstummel, Reifen, Hausmüll – und jede Menge Plastik: Mehr als 100 Säcke Müll sammelten die Freiwilligen am sogenannten „Cleanup Day“ in Ludwigsfelde, Siethen und Ahrensdorf.

Die Idee hinter dem weltweiten Aufräumtag ist denkbar simpel: Ausgestattet mit Säcken, Handschuhen und Zangen machen sich Menschen los, um ihre Umgebung von Müll zu befreien. In Ludwigsfelde hatte der Verein „Ludwigsfelder Kieze“ zu der Aktion eingeladen. So ging es unter anderem zum Pechpfuhl, aber auch in die anderen umliegenden Wälder und Parks sowie entlang der Gehwege und Gewässer. Es sei „erschreckend“ gewesen, wie viel Müll sich dort finden lasse, so das Fazit des Vereins.

Ludwigsfelder fanden Asbest

Erschreckend auch die Fundstücke: Die freiwilligen Helfer förderten in Ludwigsfelde und den Ortsteilen nicht nur Verpackungsmüll, sondern auch Reifen, Rohre und „Bauschutt in großer Menge“ zutage. Nicht nur das: In Struveshof stießen sie sogar auf Asbest. Der Fund wurde nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Christian Quade sofort markiert – und für eine ordnungsgemäße Entsorgung an Fachfirmen gemeldet. „Da muss man sehr vorsichtig sein“, sagt Quade.

Beim Cleanup Day in Ludwigsfelde sammelten die Helfer mehr als 100 Tüten Müll – und fanden auch Reifen und Rohre. Quelle: Ludwigsfelder Kieze

Der „Cleanup Day“ sei auf großes Interesse gestoßen, so sein allgemeines Fazit. Doch auch darüber hinaus sei die Nachfrage nach solchen Aufräumaktionen groß. „Einige Ludwigsfelder haben uns dazu bereits angesprochen. Wir beabsichtigen, auch an anderen Tagen Cleanups gemeinsam mit den Anwohnern durchzuführen“, so Quade. Wer Interesse an einer solchen Müllsammelaktion habe, könne sich deshalb an den Verein wenden.

Eines steht allerdings schon fest: Am nächsten weltweiten „Cleanup Day“ im kommenden Jahr will sich der Verein auf jeden Fall wieder beteiligen – um die Stadt auch dann wieder ein bisschen sauberer zu machen.

Von Johanna Apel