Ludwigsfelde

Die Inbetriebnahme der Leichtbaumodule an der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde verzögert sich. Schulleiterin Andrea Ludwig rechnet damit, dass es erst im Januar 2020 soweit ist. Die Containerräume an der Theodor-Fontane-Grundschule stehen an Ort und Stelle. Doch die ursprünglich für den Herbst gep...