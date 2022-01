Ludwigsfelde

Erneut sind am Montagabend in Ludwigsfelde Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Vorab hatte es unter anderem auf dem Nachrichtendienst Telegram und auf Handzetteln Aufrufe dazu gegeben.

Wie die Demonstranten in einer eigens auf Ludwigsfelde zugeschnittenen Telegram-Gruppe mitteilen, sollen etwas mehr als 320 Menschen an dem Abend durch die Stadt gezogen sein. Darunter offenbar auch Maik Eminger, der als Größe innerhalb der rechtsextremen Szene bekannt ist. 2015 stand er wegen Volksverhetzung auf einer NPD-Demonstration vor Gericht, zudem soll er sich im Umfeld der rechtsextremen Partei III. Weg bewegt haben. Auch der Verfassungsschutz hatte ihn bereits im Blick.

Video aus Ludwigsfelde bei Telegram

Wie die MAZ aus übereinstimmenden Quellen erfuhr, soll sich Eminger nun also am Protest in Ludwigsfelde beteiligt haben. Ein unter seinem Namen hochgeladenes Video vom Montagabend ist sowohl auf Telegram als auch einem Youtube-Kanal zu sehen. „Tolles Video, danke Maik“, schreibt ein Telegram-Nutzer dazu.Ein anderer schreibt, dass man nicht mit Extremisten sympathisiere.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daniel Schmidt, der in der Rechtsextremismusprävention tätig ist und bereits mehrfach dazu publiziert hat, verweist im MAZ-Gespräch darauf, dass Eminger sich zwar offiziell von seiner Vergangenheit abgewandt habe. Allerdings sei das unter seinem Namen hochgeladene Video auf einem Youtube-Kanal zu finden, der beispielsweise auch den Kanal des NPD-Manns Sebastian Schmidtke abonniert hat. Querverbindungen seien weiterhin gegeben, so Schmidt.

Polizei lag keine Anmeldung für Ludwigsfelder Demo vor

Nach Polizeiangaben verlief die Veranstaltung – die eine von insgesamt acht solcher unangemeldeten Veranstaltungen in Teltow-Fläming war – ohne Störungen. Sie wurde von der Polizei begleitet und abgesichert.

Allerdings lag keine Anmeldung vor. „Aufgrund dieser fehlenden Anmeldung wurde eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz durch die Polizei aufgenommen“, teilt die Polizei mit. Das gelte auch für die anderen derartigen Versammlungen in Teltow-Fläming.

Von Johanna Apel