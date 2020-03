Kurzarbeit beim Autobauer Mercedes in Ludwigsfelde

Ludwigsfelde

Für das zum Daimler-Konzern gehörende Mercedes-Benz-Werk in Ludwigsfelde haben Betriebsrat und Geschäftsführung am Dienstagnachmittag Kurzarbeit vereinbart. Sie soll ab kommenden Montag, dem 6. April, bis vorerst 17. April gelten. Das erklärte Unternehmenssprecher Thomas Rosenthal. Der Autobauer Daimler hatte wegen der Verbreitung des Coronavirus seit Mitte März weltweit Werke ruhen lassen beziehungsweise die Produktion stark gedrosselt. In Brandenburg war davon auch das Mercedes-Benz-Werk Ludwigsfelde mit seinen mehr als 2000 Beschäftigten betroffen. Seit 23. März ruhte die Produktion im Großen und Ganzen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Jetzt geht es auch für diesen Konzern in allen Produktionssparten um Kurzarbeit. Unternehmenssprecherin Silke Walters in Stuttgart erklärte: „Von der Kurzarbeit sind sowohl Pkw-, Transporter- und Nutzfahrzeug-Werke des Unternehmens in Deutschland betroffen. Notwendige Grundfunktionen sowie Zukunftsthemen und strategische Projekte sind davon ausgenommen.“

Betroffen von geplanter Kurzarbeit seien der Großteil der Produktion sowie Arbeit in ausgewählten Verwaltungsbereichen in Europa, so Walters weiter. Das gelte nicht für Bereiche, in denen der Betrieb aufrechterhalten werden müsse, wie den Notbetrieb, wichtige Anlauf-Themen, den Kundenservice und die Sicherstellung internationaler Lieferketten, so die Sprecherin. Die konkrete Gestaltung der Kurzarbeit werde standortspezifisch in lokalen Betriebs­vereinbarungen mit Betriebsräten geregelt.

Regelung vorerst bis nach Ostern

Auf Nachfrage, was das konkret für die Mercedes-Werker in Ludwigsfelde bedeute, hieß es zuletzt, zu einzelnen Werken könnten keine aktuellen Aussagen getroffen werden, das hänge von den Verhandlungen vor Ort ab.

Diese Information stand seit Ende vergangener Woche aus. Auch am Dienstagmittag verhandelte der örtliche Betriebsrat noch über den Beginn von Kurzarbeit in der selbstständigen Mercedes Benz Ludwigsfelde GmbH. Dabei ging es vor allem um den Abbau von Mehrstunden und Urlaubstagen. Gesprächspartner konnten nicht sagen, bis wann man eine Einigung unterzeichnen wolle.

Rechtlich ist es so, dass ein Beschäftigungsverhältnis ohne Einigung unabhängig von äußeren Umständen weiterbesteht, der Arbeitgeber Löhne und Gehälter also weiter zahlen muss. Nun gibt es auch im Werk Ludwigsfelde eine für vorerst zwölf Tage geltende Kurzarbeit-Regelung.

Von Jutta Abromeit