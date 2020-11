Ludwigsfelde

Noch ist es nicht soweit – aber schon bald könnte es in den Kitas der Stadt Ludwigsfelde zu Personalengpässen kommen, die eine Betreuung aller Kinder unmöglich macht. Für diese Situation hat die Stadt nun einen Plan vorgelegt, der im Fall der Fälle regeln soll, welche Kinder die städtischen Kitas weiterhin aufnehmen – und welche eventuell nicht.

Bereits vergangene Woche hatte die Stadt angekündigt, dass es zu diesem Szenario kommen könnte: Wenn Erzieher krank werden oder in Quarantäne müssen, kann der Wegfall kaum ausgeglichen werden. Denn ein Wechsel des Personals in verschiedene Einrichtungen ist derzeit ausgeschlossen. „Nur so können wir einigermaßen sicherstellen, dass sich das Virus zumindest nicht über unsere Erzieherinnen und Erzieher in mehreren Kitas verbreitet“, verdeutlicht Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) die Situation.

Kinder werden nach drei Kriterien aufgenommen

Sollte der gesetzliche Betreuungsschlüssel aufgrund von Personalknappheit demnächst nicht mehr aufrecht erhalten werden können, müssten einige Kinder zu Hause bleiben. Wie die Stadt nun auf ihrer Internetseite mitteilte, hat sie eine Reihenfolge erarbeitet, nach der die Kitas Kinder aufnehmen sollen, wenn kurzfristig Personal ausfällt. Demnach sollen vorrangig Kinder betreut werden, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Wenn dann noch Plätze in der Betreuung frei sind, werden Kinder aufgenommen, bei denen ein Elternteil systemrelevant ist. Sollte dann weiterhin Platz sein, dürfen die Kinder alleinerziehender Eltern in die Kita gehen. Kann der Betreuungsschlüssel danach immer noch gewährleistet werden, können auch alle anderen Kinder in die Kita gehen – solange die Plätze eben reichen. Wie geregelt werden soll, wer von letzteren diesen Kindern dann bleiben und wer im Falle einer Überfüllung wieder gehen muss, ließ die Stadt offen.

Plan kann täglich wechseln

Die Einrichtungen sollen gemäß dieser Reihenfolge einen Betreuungsplan erstellen, sollte das Personal nicht ausreichen. Dieser werde dann „täglich oder wöchentlich wechselnd“ angewandt, teilte die Stadt mit. Im schlimmsten Falle hieße das für Eltern: Wenn sich die Erzieherin morgens krank meldet und die Eltern nicht in eine der drei Kategorien fallen, müssen sie ihr Kind eventuell sofort wieder mitnehmen.

Einen Antrag auf Notbetreuung müssen Eltern allerdings nicht noch einmal stellen. Hier zieht die Stadt die Anträge und Entscheidungen aus dem Frühjahr heran. Wer noch keinen Antrag gestellt hat, kann das nachholen. Änderungen zur damaligen Situation sollen Eltern unverzüglich der Kita-Leitung melden.

