Corona: Ludwigsfelder Eltern starten Petition für Luftfilter an Schulen und Kitas

Kinder, da sind sich die Initiatoren der Petition einig, müssen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden – und zwar mehr als bisher. „Wir als Eltern fordern, die Gesundheit unserer Kinder in den Schulen und Kitas zu schützen“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von Ludwigsfeldern, die vor wenigen Tagen eine Petition gestartet haben. Das Ziel: Die Verwaltung dazu zu bringen, in allen Kitas und Schulen Ludwigsfeldes Luftfilter aufzustellen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Delta-Variante müssten „alle Möglichkeiten“ genutzt werden, um eine „ungebremste Ausbreitung unter Kindern zu vermeiden“. Schließlich, so die drei Initiatoren, könnten Kinder unter 12 Jahren derzeit nicht geimpft werden.

Luftfilter in Ludwigsfelder Schulen und Kitas

Christiane Laudan hat gemeinsam mit Conny Teichert und Andreas Jechow die Petition im August gestartet. Vorher, erklären die drei im Gespräch mit der MAZ, hätten sie bereits versucht, andere Wege zu gehen: Etwa mit Schreiben an die Stadtverwaltung. Wenig später dann der Entschluss zum nächsten Schritt: Ende August starteten sie die Petition, die seitdem auf der Internetplattform „OpenPetition“ abrufbar ist. 500 Stimmen erhoffen sie sich von der Aktion – am Montagnachmittag hatten 245 Menschen bereits unterschrieben.

Ein Luftfilter steht in einem Klassenzimmer. Quelle: Arne Dedert

Die Forderung: Das Einrichten sogenannter HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) in allen Klassenzimmern und Räumen der Kinderbetreuungseinrichtungen. Diese Filter seien immerhin schon in Parlamenten, Gerichten oder der Verwaltung eingesetzt worden.

Sorge um Corona-Langzeitfolgen

Die drei Initiatoren haben selbst Kinder, die Ludwigsfelder Schulen und Kitas besuchen. Neben der Sorge um mögliche Corona-Langzeitfolgen bei Kindern und Jugendlichen treibt sie auch die Sorge nach einer erneuten Verschärfung der allgemeinen Pandemie-Lage um – und eine Rückkehr ins Homeschooling mit allen damit verbundenen Konsequenzen für die Kinder.

Bisher sind Ludwigsfelder Schulen und Kitas jedoch nicht mit Luftfiltern ausgestattet. Als die MAZ vor Schulbeginn über eine mögliche Einführung berichtete, verwies der dafür zuständige Fachbereichsleiter Paul Niepalla darauf, dass man zunächst auf das Stoßlüften setze.

Appell in Stadtverordnetenversammlung

Eine Methode, mit der sich die Eltern jedoch nicht zufriedengeben: Vergangenen Dienstag erneuerte Conny Teichert den Appell bei der Ludwigsfelder Stadtverordnetenversammlung. In den Tagen darauf fand ein Gespräch mit Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und Paul Niepalla statt.

Und tatsächlich scheint sich etwas zu tun: „Es bewegt sich, und zwar in die richtige Richtung“, so Christiane Laudan. Auf MAZ-Anfrage erklärte Stadtsprecher Kevin Senft, dass sich an der bisherigen Argumentation des Rathauses zwar bisher nichts geändert habe – man aber auf eine Antwort des Bildungsministerium warte, um die „Gesamtsituation“ neu bewerten zu können. Fest stehe aber auch: Eine Lösung, so Senft, müsse von Schülern und Lehrern auch akzeptiert werden – weswegen ihrer Meinung bei der Bewertung ein hoher Stellenwert beigemessen werde. In den kommenden Tagen werde nun versucht, eine „bestmögliche Lösung“ für ein dauerhaftes Lernen in den Schulen zu finden.

