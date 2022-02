Ludwigsfelde

Für zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner von Teltow-Fläming ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit bis zur nächsten Booster-Impfung. Wie die ständige Impfkommission der Bundesregierung empfiehlt, sollen die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Seniorinnen sowie Senioren über 70 möglichst bald eine zweite Booster-Impfung erhalten. In Ludwigsfelde stößt die Ankündigung fast durchweg auf ein positives Echo.

„Schön ist es nicht, aber wenn wir es machen müssen, dann werde ich hingehen“, sagt etwa die Ludwigsfelderin Ines am Montagnachmittag der MAZ. Sie arbeitet in einem Sanitätshaus und will sich durch eine weitere Booster-Impfung selbst vor einer möglichen Infektion schützen, wenn es sein muss. Allerdings findet sie, dass zwischen den Booster-Terminen doch ein halbes Jahr Zeit liegen sollte. „So häufig zu impfen verträgt doch der Körper gar nicht“, fügt sie hinzu.

Ehepaar aus Trebbin hofft auf länger anhaltenden Impfstoff

„Sehr gut“, findet das Ehepaar aus Trebbin die Empfehlung der Stiko zur vierten Impfung. „Wir gehen hin, sobald wir die Möglichkeit dazu haben.“ Sie beide sind erst kurz vor Weihnachten geboostert worden und warten nur auf den richtigen Zeitpunkt, um auch die zweite Booster-Impfung zu empfangen. „Das wird uns so oder so noch eine Weile begleiten“, sagen sie. Dabei rechnen sie damit, dass regelmäßig die Impfungen erfolgen werden. „Bestimmt zwei- bis dreimal jährlich“, glaubt die Ehefrau. „Irgendwann wird es hoffentlich einen Impfstoff geben, dessen Wirkung länger anhält.“

Hans-Jürgen Freiwald spricht sich ebenfalls für eine weitere Booster-Impfung aus: „Wenn es denn hilft“, sagt er. „Ich verlasse mich darauf, dass es hilft und werde zur vierten Impfung gehen, sobald es für mich möglich ist.“ So wie ein weiterer Ludwigsfelder, der namentlich nicht in der Zeitung erscheinen möchte, sagt: „Aber ich gehe selbstverständlich so bald wie möglich zur nächsten Impfung. Bisher habe ich alle Impfungen gut vertragen, und wenn mein Hausarzt mir das empfiehlt, werde ich auch die vierte Impfung in Anspruch nehmen.“ Noch in dieser Woche habe er ohnehin einen Hausarzttermin. „Dann werde ich das mit meinem Arzt besprechen.“

Die Altenpflegerin ist ebenso fest entschlossen. „Ich brauche das, nicht alleine für mich, ich muss ja auch darauf achten, dass ich niemanden von denjenigen infiziere, die ich betreue.“ Sie hat jeden Tag mit rund 15 Menschen zu tun, für die sie sich in höchstem Maße verantwortlich fühlt. „Also: Ich lasse mich boostern.“

Kurt Mühlsteph aus Ludwigsfelde überlegt nur kurz, dann ist seine Antwort eindeutig. „Ja klar, ich mach’s“, sagt er. Der 90-Jährige ist im vergangenen Jahr schon im Januar zur ersten Impfung gegangen und kann dann wohl jetzt bald auch zu seiner vierten Impfung gehen. Wie Freiwald verlässt auch er sich voll und ganz auf seinen Hausarzt, zu dem er in den nächsten Tagen gehen und nach der nächsten Booster-Impfung fragen will.

Geimpft und bisher noch einfach geboostert ist auch Klaus Wegener. „Und wenn es notwendig ist, dann gehe ich auch zu einer weiteren Impfung“, befindet der Ludwigsfelder. Er ist zur Erst- und zur Zweitimpfung im Impfzentrum gewesen, im Dezember zum Boostern zum Hausarzt gegangen. Nun rechnet er damit, bald mit dem zweiten Booster an der Reihe zu sein. „Irgendwann im Frühjahr wird es wohl so weit sein.“

