Ludwigsfelde

Die Situation im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow hat sich beruhigt: Derzeit muss kein Corona-Patient dort behandelt werden, Ärzte und Pfleger können durchatmen. Zeit für Burkhard Schult, den ärztlichen Direktor des Krankenhauses, und Geschäftsführer Karsten Bittigau auf die Corona-Zeit zurück- und auf den Herbst vorauszublicken.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr als ein Jahr Corona-Pandemie ist vorbei. Wo sind Sie in dieser Zeit an ihre Grenzen gekommen?

Bittigau: Vor allem in der ersten Welle sind wir organisatorisch bezüglich der Beschaffung von Schutzausrüstungen an Grenzen gestoßen. Oft wussten wir morgens nicht, ob wir nachmittags die erforderlichen Masken irgendwie bekommen – manchmal war das mittags noch nicht klar. Wir hatten auch eine Situation, in der wir merkten, dass unsere Sauerstoffvorräte zur Neige gingen. Wir hätten immer auch Sauerstoffflaschen von anderen Krankenhaus-Standorten holen können, es wäre also kein Patient zu Schaden gekommen. Aber festzustellen, dass es einer Lieferfirma nicht möglich war, Sauerstoff in der von uns benötigten Menge und Abpackung liefern zu können, das hat uns schon ein paar Schweißperlen auf die Stirn gezaubert.

Kann man in so einer Zeit noch schlafen?

Schult: Manchmal sehr schlecht. Für mich persönlich war belastend – und das ist auch noch nicht ganz vorbei –, dass wir seit Beginn der Pandemie in einer Daueranspannungssituation leben. An den Wochenenden waren wir in Bereitschaft, Urlaube sind verschoben und ausgesetzt worden, weil es einfach nicht möglich war. Wir mussten das Schiff ja sicher durch diese Pandemie steuern. Für mich war neben der medizinischen Herausforderung das Besondere, das Emotionale, was dahinter steht, zu managen: Die vielen Fragen zu beantworten, Unsicherheiten und aufkommender Unzufriedenheit entgegenzutreten, alle immer wieder unterzuhaken – das ist eine ganz große Aufgabe. Dann kam noch dazu, dass sich vor allem in der ersten Welle mit dem Erkenntnisgewinn die Regularien quasi täglich verändert haben. Das war für mich das Aufregendste und auch das Anstrengendste.

Bittigau: Und dann natürlich auch zu sehen, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt waren. Einige haben sich mit Corona infiziert, aber wir hatten auch einen großen Teil, der mit der Erschöpfung auch für andere Krankheiten anfällig wurde. Dadurch mussten wir uns jeden Tag auf das Neue sortieren, um die Versorgung in der Qualität sicherzustellen, wie es von uns verlangt wird und wie es auch unserem eigenen Anspruch entspricht.

Hat das Ihrer Meinung nach gut funktioniert?

Bittigau: Was wir in dem Jahr gesehen haben, ist, dass die Versorgungsregion Westbrandenburg, in der das Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow integriert ist, hervorragend funktioniert hat. Krankenhäuser haben sich untereinander mit freien Behandlungskapazitäten abgestimmt und Patientenverlegungen koordiniert, so waren wir immer ein Stück „vor der Welle“. Und auch im Krankenhaus haben wir zusammen mit den Mitarbeitenden die Herausforderungen gestemmt, auch wenn es nicht immer einfach war. Kein Tag war wie vorher. Da haben die Mitarbeiter Großes geleistet, das muss man anerkennend festhalten.

Dr. Burkhard Schult, ärztlicher Direktor des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow. Quelle: Lisa Neugebauer

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich seit Beginn der Pandemie mit Corona infiziert?

Bittigau: Insgesamt 102 Mitarbeiter – das ist fast ein Viertel. Das klingt viel, im Vergleich sehen wir aber, dass diese Größenordnung normal war. Wichtig war, dass wir durch umfangreiche Screenings häufig ausschließen konnten, dass sich die Mitarbeiter hier angesteckt haben.

Einige Krankenhäuser haben jetzt das Problem, dass viele Pflegekräfte die Belastung nicht mehr wollen und kündigen. Sehen Sie bei sich auch diese Berufsflucht?

Schult: Dafür haben im Moment keine Anzeichen. Wir müssen aber schon klar zur Kenntnis nehmen: Die Stellenbesetzung in der Pflege ist ein Dauerproblem, aber das war es auch schon vor Corona.

Bittigau: Eine Flucht aus dem Pflegeberuf hat man in den letzten Jahren schon immer beobachtet – das kann ich bei uns aber nicht bestätigen. Die Mitarbeiter, die da sind, sind verlässlich da, und wir haben keine Anzeichen für eine Kündigungswelle aufgrund der Corona-Pandemie.

Damit das auch so bleibt, spielt Anerkennung eine große Rolle – auch eine finanzielle. Wie sieht es da bei Ihnen aus?

Schult: Die Corona-Prämie 2.0 ist jetzt im Juni ausgezahlt worden – wir hoffen, dass das eine kleine Anerkennung ist für eine große Leistung, die da über viele Monate erbracht wurde.

Bittigau: Geld ist es ja nicht allein, was die Pflegenden am Arbeitsplatz hält. Es sind auch die Arbeitsbedingungen. Und im letzten Jahr konnten wir diese deutlich verbessern, vor allem mit der Inbetriebnahme des hochmodernen Neubaus. Wir sind außerdem dabei, den administrativen Aufwand für die Pflege und die Ärzte mit Mitteln der Digitalisierung deutlich zu senken.

Dr. Karsten Bittigau, Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow. Quelle: Lisa Neugebauer

Im Neubau befindet sich ja auch die Corona-Station. Im Krankenhaus liegen derzeit aber keine Corona-Patienten. Was passiert mit der Station jetzt?

Schult: Die Corona-Station befindet sich im Standby-Modus. Das heißt, wir halten dort Betten frei, und die Station ist voll funktionstüchtig. Die kann sofort in kürzester Zeit wieder in Betrieb genommen werden, falls wir wieder Corona-Patienten behandeln müssen.

Bittigau: Wir haben Strukturen hier im Land Brandenburg geschaffen, die sind momentan im Ruhemodus, aber die lassen sich innerhalb von wenigen Stunden wieder hochfahren: Arbeitsstäbe, Videokonferenzen und so weiter. Jeder in jeder Berufsgruppe weiß, was er zu tun hat. Wir hoffen natürlich, dass wir das nicht müssen und die nächste Welle ausbleibt.

Glauben Sie, dass im Herbst keine vierte Welle kommt, wie es viele Experten angesichts der Delta-Variante befürchten?

Bittigau: Das kann ich nicht sagen, aber wir blicken auf den Herbst deutlich besser vorbereitet als vor einem Jahr. Wir sind an Erfahrung reicher. Uns spielt – und da bin ich überzeugt – die Impfquote in der Bevölkerung in die Hände und die Möglichkeit, dass Kinder geimpft werden können. Ich bin kein Epidemiologe, aber ich sehe für den Fall, wenn da eine vierte Welle kommt, sie eher abgeschwächt auf uns zurollen wird. Das wird sicherlich auch wieder zu stationären Aufnahmen führen, wir werden auch wieder Patienten zu behandeln haben, aber ich erwarte nicht das Ausmaß der zweiten und dritten Welle.

Schult: Ich sehe es genauso. Wir haben mehrere Impfstoffe, wir haben nachweisbare Erfolge der Impfstrategie, wir haben verschiedene Tests in großem Umfang, wir haben Schutzausrüstung in ausreichender Kapazität und wir haben gelernt, wie man mit der Pandemie umgehen muss. Covid bleibt eine schwere Erkrankung, und wir sind auf der Hut – aber ich sehe es auch so: Wir sind viel besser vorbereitet.

Lesen Sie auch:

Sie haben als Krankenhaus viel gelernt in der Pandemie-Zeit. Also war nicht alles schlecht für Sie in diesem Corona-Jahr?

Schult: Sie haben eingangs gefragt, wo wir an Grenzen gestoßen sind. Ehrlich gesagt, denkt man da im Alltag nicht drüber nach. Das wird einem erst dann bewusst, wenn jemand fragt. Für mich steht im Vordergrund der Stolz auf das, was wir geschaffen haben. Wie es uns gelungen ist, mit unseren Mitarbeitern gemeinsam in dieser schweren Situation den Kopf oben zu behalten und wie man merkt, wie plötzlich alle zusammenrücken und etwas schaffen, was eigentlich nicht zu schaffen ist.

Von Lisa Neugebauer