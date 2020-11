Ludwigsfelde

Das Corona-Testzentrum im Evangelischen Krankenhaus in Ludwigsfelde ist im Standby-Betrieb und jederzeit aktivierbar. Das sagt Chefarzt Burkhard Schult auf MAZ-Nachfrage.

Die Zahl der Corona-Infektionen im ganzen Landkreis steigt kontinuierlich. Seit Beginn der Pandemie sind kreisweit mehrere Hundert Menschen betroffen. Anfang November waren das 678, allein in der vergangenen Woche wurden am 5. November 38 Neuinfektionen registriert.

Zuletzt wurden einzelne Infektionen unter anderem im Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde-Mahlow, der Kleeblatt-Grundschule in Ludwigsfelde und der Seeschule Rangsdorf nachgewiesen. Nahe Kontaktpersonen der Betroffenen wurden unter Quarantäne gestellt und Abstriche veranlasst. An allen Schulen findet der Unterricht unter Hygieneauflagen weiter statt.

Ambulante Tests durch Hausärzte

„Aktuell werden die ambulanten Tests von den Hausarztpraxen durchgeführt“, sagt der Chefarzt des Krankenhauses in Ludwigsfelde. „Aber unser Testzentrum steht im Standby-Betrieb gegebenenfalls auch kurzfristig zur Verfügung.“ Momentan gebe es aber noch keine konkreten Planungen, den Betrieb wieder aufzunehmen, so Schult weiter. Man sei aber mit den Akteuren im ständigen Austausch und könne nach Absprachen untereinander das Zentrum kurzfristig aktivieren. Im Frühjahr hatten Hausärzte aus der Region Ludwigsfelde und das Krankenhaus jeweils zur Hälfte den Testbetrieb durchgeführt.

Strukturen sind notwendig

Das Evangelische Krankenhaus ist auch weiterhin Bestandteil des so genannten Versorgungsclusters Corona Westbrandenburg (VCC). Anders als während der ersten Corona-Welle hat nun das Ernst-von-Bergmann in Potsdam die Koordination in dem Krankenhaus-Versorgungsverbund übernommen. Im Frühjahr musste das städtische Krankenhaus in Potsdam die Schlüsselrolle an das Klinikum in Brandenburg/Havel abgeben, da es in der Potsdamer Klinik zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Im VCC tauschen sich die beteiligten Kliniken miteinander zur aktuellen Versorgungslage im Zusammenhang mit Corona-Patienten aus. Das geschieht täglich per E-Mail, mehrfach pro Woche gibt es aber auch Telefonkonferenzen. Bei bisher nur kurzfristig aufgetretenen Betten-Engpässen in einzelnen Kliniken kann innerhalb des Klinikverbunds kurzfristig reagiert werden. „Insgesamt haben wir überall noch ausreichende Kapazitäten für die Versorgung der Corona-Patienten“, beruhigt Burkhard Schult. „Alle können darüber hinaus ihre Kapazitäten auch noch erweitern, wenn es notwendig werden sollte.“ Schult sieht keinen Grund für Panik. „Aber die aktiven Strukturen, um mit der Pandemie umzugehen, sind definitiv notwendig.“

Insgesamt 19 Betten mit COVID-19-Erkankten beziehungsweise Verdachtsfällen sind zurzeit in den Krankenhäusern im Landkreis Teltow Fläming belegt. Aktuell werden zwei Personen intensivmedizinisch betreut, davon wird eine künstlich beatmet.

Von Udo Böhlefeld