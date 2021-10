Ludwigsfelde

Nicht gegen Corona geimpft zu sein, ist seit Montag auch für viele Menschen in Teltow-Fläming teuer: Schnelltest muss jetzt jeder selbst bezahlen. Im Landkreis liegt die Inzidenz derzeit bei 56 (Stand 11. Oktober). Damit besteht die Testpflicht für Ungeimpfte aktuell zum Beispiel in der Innengastronomie, in Hotels, in Fitnessstudios, in Schwimmbädern und in Veranstaltungsräumen. Sollte die Inzidenz allerdings an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 sinken, wäre in vielen Bereichen keine Vorlage eines negativen Tests mehr nötig.

Viele nutzen letzte Möglichkeit für kostenlosen Corona-Test

Im Moment müssen Ungeimpfte das aber noch häufig vorzeigen, wenn sie an allein Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen wollen. Am Sonntag verzeichnete die Corona-Teststelle vor der Ludwigsfelder Kristalltherme mit rund 130 Personen ihr Maximum, seit sie Anfang September an den Start gegangen ist. Maik Lahs, der die Teststelle der Firma Isa Serini betreibt, sagt, viele hätten den letzten kostenlosen Tag noch einmal nutzen wollen – vor allem, weil am Montag die Ferien beginnen und viele wegfahren- oder fliegen und dort einen negativen Test brauchen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die Tests nun Geld kosten, sei bei den rund 20 Personen, die sich am Montag bis zum Nachmittag haben testen lassen, das bestimmende Thema gewesen, sagt Lahs. „Einige haben bisschen gewettert, aber das fange ich kurz ab und kann darüber lächeln. Schließlich kann ich da ja nichts für.“ Gefühlt seien am Montag aber deutlich weniger Menschen zum Testen gekommen, als üblich. „Das ist ja auch nicht wenig Geld“, sagt Lahs. 7,50 Euro kostet ein betreuter Selbsttest bei ihm, 8,50 Euro ein Test, den die Mitarbeiter machen. „Im Vergleich zu anderen ist das günstig“, sagt Lahs.

"Kostenlos" weggestrichen: Die Corona-Schnelltests müssen Ungeimpfte ab sofort auch an der Teststation vor dem Klubhaus selbst bezahlen. Quelle: Lisa Neugebauer

Konzert im Klubhaus unter 2G-Regel

Doch auch ein negatives Testergebnis reicht inzwischen in Teltow-Fläming nicht mehr überall aus. Veranstalter und Gastronomen können selbst entscheiden, ob sie sogar nur Geimpfte und Genesene, also das 2G-Modell, zulassen. Der Ludwigsfelder Verein „Musik Leben“ freut sich über die Möglichkeit. Für das Konzert mit Timo Gross, der am Freitag, 15. Oktober, im Klubhaus auftreten wird, hat sich der Verein für die 2G-Variante entschieden.

Die Veranstaltung mit Musiker Timo Gross findet am Freitag im Ludwigsfelder Klubhaus unter 2G-Regel statt. Quelle: Lisa Neugebauer

Das Blueskonzert, das der Verein im vergangenen Monat im Klubhaus veranstaltet hatte, hatte noch unter der 3G-Regel stattgefunden. „Es kamen aber wenig Leute und es wurde nicht getanzt“, sagt die Vorsitzende Beate Kammer. „Die Stimmung war unterirdisch.“ Weil auch Getestete zu der Veranstaltung zugelassen waren, musste der Verein bestimmte Corona-Regeln beachten und umsetzen: In den Fluren mussten die Besucher Masken tragen, jeder durfte nur an seinem Platz bleiben, es musste auf Abstand geachtet werden. All das fällt beim 2G-Modell weg.

Verein hofft durch 2G-Modell auf mehr Gäste

„Unsere Veranstaltungen sind wirtschaftlich nur machbar, wenn wir keine Auflagen haben“, sagt Kammer. Bei den vergangenen Veranstaltungen habe der Verein, in dem sich alle ehrenamtlich engagieren, drauf zahlen müssen. Zum einen sei nur gut die Hälfte der möglichen Besucherzahl gekommen, zum anderen hätten diese wegen der Corona-Auflagen kaum etwas an der Bar gekauft. Mit der Einführung der 2G-Regel hofft der Verein, dass sich wieder mehr Menschen zu den Konzerten trauen und auch keine Scheu haben, sich Getränke zu kaufen. „Ich kenne das ja von mir: Wenn man weiß, dass alle um einen rum geimpft sind, fühlt man sich doch freier und sicherer.“

Dass sich viele Besucher ausgeschlossen fühlen könnten, glaubt Kammer nicht. „Beim letzten Konzert waren von 120 Besuchern nur vier nicht geimpft“, sagt sie. Trotzdem habe sie auf Facebook und per Mail bereits Beschwerden wegen der Einführung des 2G-Modells bekommen. „Wir sind aber froh, dass wir das so entscheiden konnten“, sagt Kammer. In ihren Augen habe jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. „Wer das nicht macht, muss auch mit den Konsequenzen leben“, sagt Kammer. Ob das Konzert am Freitag unter 2G nun besser besucht wird, weiß die Vereinsvorsitzende noch nicht. „Es kann sein, dass das genauso in die Hose geht, aber wir wollen es jedenfalls versuchen.“

Von Lisa Neugebauer