Corona-Teststelle in Ludwigsfelde: Seit Montag steigt der Andrang

Ludwigsfelde

Bereits eine Stunde bevor die Corona-Teststelle am Dienstag öffnet, warten die ersten Menschen vor der Ludwigsfelder Klubhaus-Lounge. Als sich die Tür um 10 Uhr öffnet, reicht die Schlange dann schon bis an die nächste Straßenkreuzung. „Seit Montag ist der Andrang noch einmal deutlich gestiegen“, sagt der Apotheker Andreas Wendorff, der mit seinem Team die Teststelle seit Mitte März betreibt. Viele würden sich hier ihren Test holen, den sie zum Einkaufen brauchen. Denn seit Samstag sieht die Bundesverordnung vor, dass Läden des Einzelhandels bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 nur noch nach Anmeldung und mit einem aktuellen negativen Corona-Test betreten werden dürfen. In Teltow-Fläming liegt sie derzeit bei rund 113,5 (Stand 27. April).

Apotheken hatten keine Planungszeit

„Wir hätten uns wieder einmal mehr Vorlaufzeit zur Planung gewünscht“, sagt Wendorff. Zwischen Beschluss und Inkrafttreten der Verordnung lagen gerade einmal zwei Tage. Aber das sei der Apotheken-Chef ja aus dem gesamten vergangenen Jahr ja schon gewohnt. „Das Problem ist, dass die Telefone in der Apotheke nicht mehr aufhören zu klingeln“, sagt Wendorff. „Die Leute rufen dann uns an und fragen, wie das jetzt läuft. Das zwar verständlich, aber problematisch.“

Ab Mai ändert die Corona-Teststelle im Ludwigsfelder Klubhaus ihre Öffnungszeiten. Quelle: Lisa Neugebauer

Um der Nachfrage nach den Corona-Schnelltests gerecht zu werden, ändert die Teststelle ab kommenden Montag, 3. Mai, ihre Öffnungszeiten. Statt wie bisher dienstags bis donnerstags hat die Klubhaus-Lounge dann montags, mittwochs und freitags zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet. Die Corona-Teststelle des DRK in der Geschwister-Scholl-Straße deckt dann die anderen Wochentage ab. Sie testet dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich vor dem DM-Drogeriemarkt testen zu lassen – hier allerdings nur nach Anmeldung.

Auch vor dem DM-Markt in den Ludwig-Arcaden können sich angemeldete Personen testen lassen. Quelle: Lisa Neugebauer

Gründe für Corona-Tests sind vielfältig

Am Dienstagvormittag nehmen viele das Angebot der Corona-Teststellen in Anspruch – aber nicht jeder wollen mit dem Nachweis shoppen gehen. Die Ludwigsfelderin Gabriele Baer brauche den negativen Test, weil sie einen Termin bei der Fußpflege habe, erzählt sie, als sie aus der Test-Stelle herauskommt. Gut eine dreiviertel Stunde habe sie warten müssen, um an der Reihe zu sein. „Drinnen hat aber alles wunderbar geklappt“, sagt sie. „Der Test an sich ist etwas unangenehm, aber auszuhalten.“ Die Seniorin habe zum ersten Mal einen Schnelltest gemacht, erzählt sie. „Ich glaube aber, das wird dann jetzt mehr werden, wenn man den auch in den Geschäften braucht“, sagt sie.

Ludwigsfelderin Gabriele Baer will zur Fußpflege - und brauch dafür einen negativen Corona-Schnelltest. Quelle: Lisa Neugebauer

Das Ehepaar Batzner teste sich jeden Tag selbst, bevor es ins Büro geht, erzählt es. Heute sei der Corona-Selbsttest „uneindeutig“ ausgefallen, weshalb sie zur Sicherheit die Teststelle im Ludwigsfelder Klubhaus aufsuchen. „Zum Glück ist alles gut“, sagt das Ehepaar nach dem Test und scherzt: „Eine Stunde anstehen für die Katz – na ja, für die Sicherheit.“ Auch ein Firmenchef aus Ludwigsfelde und seine Frau, die ihre Namen lieber nicht in der MAZ lesen wollen, wollen sich am Dienstag Klarheit verschaffen. „Es gab zwei positive Corona-Fälle in meiner Firma“, erzählt der Ludwigsfelder. „Also habe ich alle Mitarbeiter heute erst einmal zum Test geschickt – und mich natürlich auch.“ Er und seine Frau seien negativ, sagt er – und hofft, dass es bei seinen 20 Mitarbeitern auch der Fall ist.

Corna-Teststelle entdeckt seit März 30 positive Fälle

Seit Öffnung der Corona-Teststelle im Klubhaus habe das Apotheker-Team gut 2000 Tests durchgeführt, sagt Andreas Wendorff. „Etwa 30 waren positiv.“

Wer sich in der Teststelle im Ludwigsfelder Klubhaus, Theodor-Fontane-Straße 42, testen lassen will, braucht sich nicht anzumelden und muss lediglich seinen Ausweis mitbringen und eine medizinische Maske tragen. Ansonsten gelten die gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Nach dem Test müssen Getestete etwa 15 Minuten im Klubhaus auf das Ergebnis warten und bekommen einen Nachweis.

Von Lisa Neugebauer