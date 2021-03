Ludwigsfelde

Seit vergangenen Dienstag können sich Ludwigsfelder in der Lounge des Klubhauses kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Mehr als 100 Menschen hatten dieses Angebot bereits am gleichen Tag genutzt, am Mittwochvormittag waren ebenfalls schon rund 80 Ludwigsfelder gekommen. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Apothekerin Andrea Mechelke – und es hat Erfolg: Eine Handvoll positiver Tests habe das Team bereits gehabt, sagt Apotheken-Chef Andreas Wendorff. „Wir haben Infektionsherde gefunden, das ist gut.“

Apothekerin: „Mit Angst könnte ich nicht arbeiten“

Das Apotheken-Team ist gut vorbereitet: In einem abgetrennten Bereich werden die Tests genommen, 15 Minuten später haben die Menschen bereits ihr Ergebnis. „Wenn es positiv war, desinfizieren wir alles, bevor es weitergeht“, sagt Mechelke. Der Betreffende müsse sich dann sofort in Quarantäne begeben und sich um einen PCR-Test kümmern. „Wir informieren außerdem das Gesundheitsamt“, sagt die Apothekerin. Angst, sich selbst anzustecken habe sie durch den Vollschutz mit Kittel, Handschuhen, Brille, Haube und Visier nicht. „Dafür machen wir das Ganze ja – mit Angst könnte ich nicht arbeiten.“

Vor allem in den ersten zwei Stunden am Tag kämen viele zum Corona-Test, sagt das Team. Die Gründe seien völlig verschieden: „Einige kommen vor einem Treffen mit der Familie, andere, weil sie in ihren Betrieben das Angebot vermissen, andere weil sie unsicher sind“, sagt Wendorff. „Aber das ist wirklich ganz unterschiedlich.“

Das Testzentrum in der Lounge des Klubhauses, Theodor-Fontane-Straße 42 in 14974 Ludwigsfelde, öffnet zunächst dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Von Lisa Neugebauer