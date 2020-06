Ludwigsfelde

Noch 22 aktive Coronavirus-Infektionen zählte das Gesundheitsamt Teltow-Fläming am Montag. Mit einem neuen Fall, der zum Wochenbeginn aus Trebbin gemeldet wurde, liegt die Zahl der Infizierten im Landkreis nun bei insgesamt 172. Am Montag wurden außerdem zum ersten Mal seit mehreren Wochen wieder Genesungen gemeldet. Demnach haben zwei Betroffene die Erkrankungen überstanden. Die Zahl der Genesenen liegt nun bei 138 Personen.

Wie der Landkreis bereits Ende vergangener Woche mitteilte, wird am Dienstag nun auch das letzte noch geöffnete Corona-Testzentrum in Ludwigsfelde schließen. Die Abstrichstelle war die erste der beiden Einrichtungen in Teltow-Fläming, die im März geöffnet wurde. Das Abstrichzentrum in Luckenwalde war bereits vor zwei Wochen in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen worden.

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Grund für die Schließung sind die rückläufigen Infektionszahlen. Trotz des neuen Falles am Montag sinkt auch in Teltow-Fläming die Sieben-Tage-Inzidenz wieder. Sie liegt nun bei 4,7. In den vergangenen beiden Wochen war sie gestiegen, weil mehrere lokale Infektionsgeschehen auftraten. So wurden Coronavirus-Fälle bei einer Mitarbeiterin der Kita Rehagen und mehreren Flüchtlingsunterkünften im Landkreis nachgewiesen. Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin zahlreiche Quarantänen und Testungen an. Weil sich das Infektionsgeschehen inzwischen aber auf einzelne Einrichtungen beschränkt, sind die öffentlichen Abstrichzentren nicht mehr nötig.

Weitere MAZ+ Artikel

Bei Verdacht zum Hausarzt

Personen, die befürchten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, rät der Landkreis, sich an den Hausarzt zu wenden. Wenn diese den Abstrich nicht selbst durchführen, können sie zumindest an eine andere Praxis verweisen.

Von Victoria Barnack