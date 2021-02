Dauerthema Jahresabschlüsse: Das ist der Stand in Ludwigsfelde

Ludwigsfelde

Seit Jahren sind Jahresabschlüsse in den Kommunen von Teltow-Fläming ein Thema. Auch Ludwigsfelde kämpft bereits seit Langem damit. Das Problem: Seit 2011 verlangt das Land Brandenburg von den Kommunen statt einer einfachen eine doppelte Buchführung – die sogenannte Doppik. Der Erste Beigeordnete, Christian Großmann, verrät im MAZ-Interview den aktuellen Stand und wie es jetzt weiter geht.

Herr Großmann, wie steht es denn derzeit um das Dauerthema Jahresabschlüsse?

Christian Großmann: Der Jahresabschluss für das Jahr 2012 ist erstellt und soweit auch beendet. Allerdings ist er im verkürzten Verfahren erstellt worden und kann somit einzeln noch nicht abgegeben werden – er kann erst zusammen mit den anderen, ebenfalls im verkürzten Verfahren aufgestellten Jahresabschlüssen, zusammen geprüft werden.

Lesen Sie auch: Warum Jahresabschlüsse in Teltow-Fläming so lange dauern

Mit „verkürztes Verfahren“ ist das Gesetz gemeint, womit den Kommunen die Aufstellung der Jahresabschlüsse erleichtert werden sollte. Ist das nicht in diesem Jahr ausgelaufen?

Das Gesetz ist jetzt noch einmal verlängert worden bis zum Abschluss der Jahresrechnungen 2020. Wir versuchen, davon entsprechend Gebrauch zu machen. Dazu müssen die Stadtverordneten aber ihren Beschluss noch erweitern auf die Jahre 2018, 2019 und 2020.

Landkreis bemängelte zwischenzeitlich, dass das Gesetz von keiner Kommune genutzt wurde. Warum hat sich Ludwigsfelde nun doch dafür entschieden die Jahresabschlüsse im vereinfachten Verfahren anzugehen?

Zur Wahrheit gehört dazu, dass die Vereinfachung nur kleinere Teilbereiche umfasst. Zum einen spart man sich den Rechenschaftsbericht, weil man ihn einmal für alle Jahresabschlüsse zusammen schreibt und nicht für jedes einzelne Jahr. Und es müssen einzelne Anlagen nicht erstellt werden. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, sind ähnlich wie bei einem normalen Jahresabschluss. Von daher hat man bei der Aufstellung nicht so große Ersparnisse.

Das heißt, Sie kommen trotz Gesetz gar nicht schneller voran?

Wir arbeiten jetzt an der Jahresrechnung 2013, wobei wir bei der 2012er-Aufstellung in einzelnen Bereiche die Arbeit bis 2017 beziehungsweise 2018 schon vorgezogen haben. Wir sind also ein bisschen umgeschwenkt in unserem Verfahren: Wenn wir thematisch einmal in einem Bereich sind – bei Rückstellungen zum Beispiel – dann machen wir das auch gleich bis 2017 oder 2018, sodass wir uns nicht in jedem Jahr neu eindenken müssen. Das heißt, dass wir Teile von den anderen Abschlüssen schon haben, aber eben noch nicht alles. Jetzt sind noch die Sachen übrig, die spezifisch für das Jahr gemacht werden müssen – aber das ist auch noch eine ganze Menge. Ich muss auch ehrlich sagen: Wir haben den Aufwand anfangs unterschätzt.

Genehmigung des Haushalts soll von Abschlüssen abhängen

Wann wollen Sie denn mit den vielen Jahresabschlüssen fertig sein?

Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr bis 2016 kommen. Wir wollen die Möglichkeit der Vereinfachung weiter nutzen, denn so einfach kriegen wir es nicht mehr. Und die Jahresabschlüsse müssen ja gemacht werden, da kommen wir nicht dran vorbei. Zudem ist mit der Verlängerung des Gesetzes die Einschränkung verbunden, dass, wenn bis 2025 keine Jahresrechnungen bis 2024 vorlegen, kein Haushalt mehr genehmigt wird. Das ist auch noch ein Grund, warum wir da jetzt verstärkt ran müssen.

Lesen Sie auch:

Und werden Sie dann auch Geld finden, was der Stadt zusätzlich zur Verfügung steht – so wie der Landkreis vor Kurzem, der 25 Millionen durch die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 gewonnen hat?

Ich glaube nicht, dass wir noch Geld finden werden. Wir haben die Buchbestände weiter fortgeführt und wir haben vorläufige Abschlüsse und alles in unseren vorläufigen Rechnungen berücksichtigt. Mag sein, dass bei den Abschreibungen noch ein bisschen was kommt, aber mit großen Summen rechnen wir nicht.

Von Lisa Neugebauer