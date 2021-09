Ludwigsfelde

Wenn man nicht tun kann, wozu man berufen ist, und nicht weiß, wie es weitergeht, dann ist das schon hart.“ David Mehler ist zum Tanzen berufen – und dazu, seine Leidenschaft an andere weiterzugeben. Doch Corona hat die Erfüllung seines Lebenstraums von einer eigenen Tanzschule gewaltig ins Wanken gebracht. Die geplante Eröffnung im März 2020 macht der erste Lockdown zunichte. Im August 2020 kann die Schule endlich starten – bis zum zweiten Lockdown im November. Erst diesen Sommer durfte „Dance & More“ in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) wieder einladen.

Was dem ausgebildeten Tanzlehrer und studierten Musicaldarsteller hat durchhalten lassen? „Das Tanzen natürlich.“ Es würde ihm helfen, Emotionen abzubauen. Zudem sei es wichtig gewesen, um fit zu bleiben. Was das Finanzielle anbelangt, konnte sich David Mehler auf seine Kunden verlassen. Die meisten Klubmitglieder hätten ihre Beiträge weiterhin gezahlt. Auch der Vermieter war entgegenkommend. Nur der Staat habe ihn hängen lassen. Mehlers Anträge auf Corona-Hilfen wurden mit der Begründung abgelehnt, dass der Lockdown im März 2020 absehbar gewesen sei und er anders hätte planen können. Dass der Jungunternehmer für die Tanzschule bereits seit Dezember 2019 Miete zahlte, fiel offenbar nicht ins Gewicht.

„Ich bin ein positiver Mensch und mache das Beste aus jeder Situation. Rumjammern ist für mich keine Option“, sagt der 32-Jährige bestimmt. Das beste in Lockdown-Zeiten bedeutete für ihn: Pläne schmieden und die Räume neu gestalten. So hat er die Reihe „LatinMotion“ entwickelt: ein Tanzabend mit kubanischer Liveband, abwechselnd bei Dance & More und an einer anderen Location.

Mehler gehörte dem „König der Löwen“-Ensemble an

Offensichtlich hat der junge Mann mit kubanischen Wurzeln, der drei Jahre lang dem Hamburger „König der Löwen“-Ensemble angehörte, nicht nur Talent für künstlerischen Ausdruck, sondern auch fürs Handwerkliche: Bis auf die Elektrik hat Mehler alles selbst renoviert, manche Wände dreimal gestrichen, bis die Farbe endlich sein Gefallen fand. „Die Tanzschule empfinde ich als mein Wohnzimmer, in dem ich Gäste empfange, und die sollen sich bei mir wohlfühlen“, sagt der Tanzlehrer, der unter dem Künstlernamen Dave Cobain auch als Visagist, Hochzeitsplaner und Travestiekünstler aktiv ist, einladend.

In den hingebungsvoll gestalteten Räumen – die nun in klarem, elegantem Weiß mit schwarz-silbernen Akzenten gehalten sind – kann seit Juni endlich getanzt werden. „Wir können nicht meckern, unsere Kurse sind sehr gut besucht“, berichtet Mehler. Er selbst, der bereits im Alter von vier Jahren an der Palucca Hochschule für Tanz Dresden mit Ballett begann, übernimmt alle Kinderkurse und die Hip-Hop-Kurse. In den Erwachsenen-Kursen unterstützt ein zweiter Tanzlehrer, sodass die Paare gut betreut sind. Im Oktober starten neue Kurse für Paartanz, Discofox und Salsa, Mehlers Lieblingstanz.

Die Kinder kamen freudestrahlend zur Wiedereröffnung

Die Reaktionen nach der Wiedereröffnung seien durchwachsen gewesen, so Mehler: „Die Kinder kamen freudestrahlend. Die Erwachsenen waren teils zurückhaltend, wollten erst sehen, wie wir es mit den Hygieneregeln halten. Aber jetzt sind fast alle wieder da.“ An einem Sonntagnachmittag im August ist bei Dance & More, wo es auch eine öffentliche Bar gibt, von Befangenheit nichts mehr zu spüren. Es wird Salsa getanzt, die Paare versprühen Lebensfreude. „Es sind alle froh, dass wir wieder offen haben und gemeinsam tanzen dürfen“, sagt der Tanzlehrer.

Doch die Entwicklung ist unsicher. „Der zweite Lockdown hätte nicht länger sein dürfen. Einen weiteren dieses Ausmaßes mache ich nicht noch einmal mit“, sagt David Mehler entschlossen – und fügt hinzu: „Aber es wird auf jeden Fall weitergehen in Ludwigsfelde.“ Hier sei er herzlich empfangen worden, habe so viel Energie, Geld und Herzblut investiert – und „schließlich gibt es keinen schöneren Beruf als meinen!“

Von Maria Kröhnke