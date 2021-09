Ludwigsfelde

Diese Situation möchte niemand erleben: Beim Spaziergang mit dem Hund kommt einem ein Mann entgegen, der plötzlich zusammensackt und regungslos liegen bleibt – sein Herz schlägt nicht mehr, er atmet nicht. Solch einen plötzlichen Herztod erleiden laut Daniel Dalichau, Fachmann der Firma Zoll, die Defibrillatoren herstellt, pro Stunde rund acht Personen in Deutschland. Acht. Pro Stunde.

„Ich wünsche das niemandem, aber es kann trotzdem jederzeit passieren“, sagt Jan Schindler, Ortswehrführer in Genshagen. „Wichtig ist, zu wissen, was man jetzt macht.“ Genau um das noch einmal so vielen Menschen wie möglich näherzubringen, hat die Feuerwehr des Ludwigsfelder Ortsteils Genshagen am vergangenen Freitagabend eine Informationsveranstaltung organisiert. Bürgerinnen und Bürger sollten die Chance bekommen, zum einen ihr Wissen zur Wiederbelebung aufzufrischen, zum anderen mit einem Defibrillator zu üben. Denn sechs dieser Geräte hängen inzwischen in Ludwigsfelde und den Ortsteilen. „Sie können im Notfall Leben retten“, sagt Schindler.

Doch dafür dürfen Ersthelferinnen und -helfer keine Scheu vor den Geräten haben. Um genau die abzubauen, sind auch Frances Freter, ihre Tochter Hanna und Familie Hubrich gekommen. Die beiden sechsjährigen Mädchen besuchen zusammen die neu gegründete Kinderfeuerwehr in Genshagen. Das letzte Mal habe sie in der Fahrschule einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, sagt Freter. „Aber das ist ja schon ein paar Tage her.“

Andrea und Alexander Hubrich seien auf der Arbeit geschult worden. „Auch da haben wir einen Defibrillator, aber jedes System sieht ja anders aus“, sagt Alexandra Hubrich und seine Frau ergänzt: „Wir gehen viel mit dem Hund beim Gassigehen an der Feuerwehr vorbei – da ist es gut, das Gerät schon mal kennengelernt zu haben, falls wirklich mal was passiert.“ Erst vor zwei Wochen musste der Defibrillator in Ahrensdorf zum Einsatz kommen: Mit Hilfe des Geräts wurde ein Mann erfolgreich wiederbelebt.

Ersthelfer müssen schnell reagieren

„Das Schlimmste, was man machen kann, ist, nichts zu tun“ – diesen Satz wiederholt Dirk Oelschlägel von der Genshagener Feuerwehr an diesem Abend fast gebetsmühlenartig. Er war lange im Rettungsdienst tätig und hat dort viele Kreislaufzusammenbrüche erlebt. Am Freitagabend geht er Schritt für Schritt durch, was Ersthelfer im Notfall tun sollten. Das Wichtigste: mit der Nummer 112 Hilfe rufen.

Notruf wählen, Atmung testen, Herz-Druck-Massage: Dirk Oelschläger von der Feuerwehr Genshagen erklärt noch einmal genau, was im Notfall zu tun ist. Quelle: Lisa Neugebauer

Der Rettungsdienst braucht in der Regel acht bis zehn Minuten, bis er da ist. Solange muss der Ersthelfer tätig werden. „Die Kollegen am Telefon werden euch nicht allein lassen, sie sagen euch, was ihr machen müsst“, beruhigt Oelschlägel. Atmet der Patient nicht, muss der Ersthelfer mit der Herz-Druck-Massage anfangen, denn nach etwa drei Minuten beginnt das Gehirn abzusterben.

Notruf wählen, Atmung testen, Herz-Druck-Massage: Kameraden der Feuerwehr Genshagen erklären noch einmal genau, was im Notfall zu tun ist. Quelle: Lisa Neugebauer

Ist ein Defibrillator in der Nähe, kann der zusätzlich helfen. „Die Bedienung ist kinderleicht“, sagt Fachmann Daniel Dalichau. Er erklärt den Anwesenden die Knöpfe auf dem Gerät und gibt noch einige hilfreiche Tipps: So brauchen sich Ersthelfer nicht erschrecken, wenn beim Abnehmen des Schutzdeckels ein lauter Piepton erklingt. „Den Deckel einfach fallenlassen und das AED-Gerät rausholen“, sagt Dalichau.

Nicht erschrecken: Als Daniel Dalichau von der Firma Zoll den Kasten um den Defibrillator öffnet, ertönt ein lautes Piepen. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch, wer vor Nervosität den Defibrillator fallenlässt, braucht sich keine Sorgen machen: „Bei einer Höhe von bis zu zwei Metern passiert gar nichts“, sagt der Fachmann. Das Wichtigste: „Keine Angst haben.“ Schaltet der Ersthelfer das Gerät ein, erklärt es Schritt für Schritt, was dann zu tun ist.

Wiederbelebung durch Ersthelfer: Keine Scheu zu helfen

Die Wiederbelebung müssen Ersthelfer in jeden Fall so lange machen, bis der Rettungsdienst eintrifft oder der Patient aufwacht. „Selbst eine nur zu 50 Prozent gut ausgeführte Herz-Druck-Massage erhöht die Wahrscheinlichkeit zu Überleben um 80 Prozent“, sagt Oelschlägel. „Also: einfach anfangen – das ist das Allerwichtigste. Macht euch keine Gedanken, macht einfach Herz-Druck-Massage.“

Feuerwehr Genshagen zeigt Interessierten, wie ein Defibrillator funktioniert. Quelle: Lisa Neugebauer

Das ist auch das, was die Genshagenerin Frances Freter sich von dem Abend mitnimmt: „Ich glaube nicht, dass ich in so einem Fall sofort weiß, was genau zu tun ist. Aber ich weiß, dass ich mehr falsch mache, wenn ich nichts mache“, sagt sie.

Von Lisa Neugebauer