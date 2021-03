Defibrillatoren in Genshagen und Ahrensdorf installiert

Ludwigsfelde

In den Ludwigsfelder Ortsteilen Genshagen und Ahrensdorf hängen jetzt Defibrillatoren, die im Notfall Leben retten sollen. Denn erleidet jemand einen Herzstillstand oder Rhythmusstörungen, kann das Gerät helfen, einen natürlichen Herzrhythmus wiederherzustellen. Die zwei medizinischen Geräte am Feuerwehrgerätehaus in Genshagen und am Dorfgemeinschaftshaus in Ahrensdorf sind die ersten von elf, die künftig im Stadtgebiet zur Verfügung stehen sollen.

Ein Defibrillator in Ludwigsfelde Quelle: Stadt Ludwigsfelde

Projekt nach drei Jahren umgesetzt

„Im Ernstfall, nicht weniger als Menschenleben retten – das wollen wir mit diesen Geräten bezwecken“, sagt Martino Persky, Fraktionsvorsitzender der Ludwigsfelder CDU. Die Partei hatte nach einem Sturm im Oktober 2017 die Anschaffung der Defibrillatoren beantragt, nach mehr als drei Jahren wurden die ersten nun in Betrieb genommen.

Stolz auf den ersten Defibrillator in Ahrensdorf: Bürgermeister Andreas Igel (SPD, v.l.n.r), CDU-Fraktionsvorsitzender Martino Persky, Ortsvorsteher Jens Wylegalla und Martin Görler-Czarnecki von der Feuerwehr. Quelle: Stadt Ludwigsfelde

„Das mag für Außenstehende ernüchternd erscheinen – aus verwaltungstechnischer Sicht war dieses Tempo jedoch geradezu atemberaubend schnell, berücksichtigt man die vielen kleinen Prozessschritte“, sagt Persky. Neben Abstimmungsprozessen durchläuft ein solches Projekt auch Konzeptionierungen und Ausschreibungen.

„An dieser Stelle bedanken wir uns für die problemlose, fraktionsübergreifende Zusammenarbeit“, so Persky. Alle Fraktionen hatten den Antrag der CDU vorbehaltlos unterstützt. In der Stadtverwaltung sei es vor allem Martin Görler-Czarnicki gewesen, der als Vertreter der Stabstelle Brandschutz das Projekt maßgeblich vorangetrieben habe, sagt Persky und ergänzt mit Blick auf die Uneinigkeit unter den Kommunalpolitikern in Zossen und Großbeeren: „Diese reibungslose Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den gewählten Vertretern in Ludwigsfelde zeigt anderen Kommunen, wie es funktionieren kann.“

Von Lisa Neugebauer