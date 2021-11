Ludwigsfelde

Die Tage der ehemaligen Gaststätte „Zur Kegelbahn“ sind gezählt. Aktuell hält nur noch das Wetter die Abrissarbeiten auf. Schon besteht das Dach des eigentlichen Kegelbahn-Anbaus nur noch aus dem Dachgerüst, ringsum türmt sich der in Säcken zwischengelagerte Bauschutt auf.

Manch einer, der hier früher zum Kegeln hergekommen ist, sieht auch heute noch regelmäßig vorbei. So wie Marianne Mittelstedt: Jahrzehntelang hat sie hier Woche für Woche alle Neune geworfen. Jetzt kommt sie nur noch, um die Abrissarbeiten mit ihrem Handy festzuhalten.

Das Dach der eigentlichen Kegelbahn liegt schon am Boden, in Säcke verpackt. Quelle: Udo Böhlefeld

„Die Ludwigsfelder Kegler sind alle tieftraurig über den Abriss der Kegelbahn“, sagt sie. Zwar sind knapp zehn Kegelbrüder inzwischen in Trebbin heimisch geworden. Aber weil das eine reine Männerriege ist, ist Kegeln für das weibliche Geschlecht in der Autostadt keine Option mehr. „Tatsächlich sind nur ein oder zwei von uns in einem Kegelverein in Blankenfelde-Mahlow untergekommen.“

Unter den Keglerinnen und Keglern ist in den letzten Monaten oft darüber gesprochen worden, dass die Kegelbahn fehlt. Und auf einen Ersatz, irgendwo vielleicht durch eine Bowling-Bahn eines privaten Investors, mag niemand einen Pfifferling geben. „Und an eine neue Kegelbahn glauben wir erst recht nicht“, sagt Mittelstedt. Da hilft nicht einmal der Einwand der MAZ, dass Bürgermeister Andreas Igel mehrfach gesagt hat, er bemühe sich um Ersatz.

In Ludwigsfelde kann man abends nirgends hin

Seit die Abrissarbeiten an dem Gebäude mit Hongkong-Dach begonnen haben, streiten sich Freunde und Feinde der Kegelbahn in den sozialen Netzwerken der Stadt. Während die einen meinen, dass es gut sei, dass sie nun abgerissen wird, weinen andere ihr nicht nur eine symbolische Träne nach.

Frank Schulz etwa, in Ludwigsfelde geboren, ist mehr als betroffen, dass der Platz neben dem Pennymarkt an der Potsdamer Straße in den nächsten Wochen dem Erdboden gleich gemacht wird. „Das ist doch armselig, was in Ludwigsfelde passiert. Wir haben Jugendclubs verloren, es gibt nichts mehr, wo man abends hingehen kann.“ Er ist selbst regelmäßiger Gast bei Peter Knitter gewesen. Das ist nun vorbei. „Am Samstagabend bleibt einem in Ludwigsfelde allerhöchstens noch ein Restaurantbesuch.“

Nicole Pawert schaffte einen Großteil des Mobiliars aus der Kegelbahn ins Rheinland. Quelle: Udo Böhlefeld

Zur Disco in die Kegelbahn Ludwigsfelde

Auch Nicole Prawert (37) ist über die Jahre fast allwöchentlich zur Disco am Samstagabend zur Kegelbahn gegangen. „Seit ich vor sieben Jahren hergezogen bin, war ich dort öfters.“ Und wenn der DJ mal ausfiel, sagt sie lachend, hat Scholle, mit bürgerlichem Namen Horst Schollmeyer, die Platten aufgelegt. Eigentlich war Scholle bis zuletzt Kellner in der Kegelbahn, hat über 35 Jahre mit Peter Knitter den Laden am Laufen gehalten. „Das war dann oft eine Schlagerdisco“, sagt sie augenzwinkernd. „Aber da musste man dann eben durch.“

Jetzt hat die Hunde- und Katzenbesitzerin bis fast zuletzt dazu beigetragen, die Kegelbahn zu räumen. „Über Wochen haben wir Kartons um Kartons gepackt, Schränke und Regale demontiert und am Ende alles in ein Fahrzeug der Berliner Zapf-Umzüge geladen.“ Bis fast auf den letzten Schrank sicherten die ambitionierten Packer alles, was ging. „Leider konnten wir die Theke nicht retten, die hätten wir vollständig demontieren müssen“, sagt sie.

Die Theke der Kegelbahn konnte nicht gerettet werden. Quelle: Privat

„Zur Kegelbahn“ nach Euskirchen

Für alle, Peter Knitter und Scholle, und für die Kinder und Freunde von Nicole Prawert sind die Wochen des Ausräumens oft Momente voller Magie gewesen, mal traurig, dann wieder konnten alle Beteiligten herzhaft lachen, wenn es um Ereignisse in der Kegelbahn ging. „Als wir im Sommer an einem Stand bei Edeka-Specht Spenden für die Hochwasseropfer im Rheinland gesammelt haben, sind Peter Knitte und Scholle zu uns gekommen“, erklärt sie das Zustandekommen der nicht alltäglichen Kooperation.

Und weil die gebürtige Rheinländerin noch zahlreiche Kontakte in die Heimat pflegt, hatte sie schnell eine Lösung parat. Das Inventar der Kegelbahn wird irgendwann in Monaten, vielleicht aber auch erst Jahren, einem Gastwirt im Rheinland helfen, der bei der Flut mehr oder weniger alles verloren hat. Zapf-Umzüge hat, auf eigene Kosten, bereits alles in die Nähe von Euskirchen gebracht, dort ist es zur Zeit zwischengelagert, bis die Gaststätte, die von der Flut zerstört worden ist, wieder in Betrieb gehen kann. Vielleicht bekommt Euskirchen ja dann eine Gaststätte „Zur Kegelbahn“, für Ludwigsfelder ein heißer Reisetipp.

Von Udo Böhlefeld