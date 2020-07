Der Kliestower See braucht mehr Wasser

Kliestow

Der Kliestower See als Trebbiner Naherholungsgebiet ist ein beliebtes Bade- und Angelgewässer. Er wird durch Niederschlag und Grundwasser gespeist und bietet einen idyllischen Anblick. Doch er droht zu verlanden. Seit Jahren werden vor allem im Herbst sinkende Pegelstände beobachtet – mit Defiziten zwischen 50 und 60 Zentimetern. Die Verschlammung und Verkrautung sind ein Problem.

Der Trebbiner Anglerverein hat sein Domizil am Kliestower See. Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

Der Trebbiner Anglerverein, der am Kliestower See sein Domizil hat und sich rege um das Gewässer kümmert, hat in den vergangenen Trockenjahren immer wieder Wasser aus der Nuthe in den See geleitet. Dadurch konnten die Wasserstände vorübergehend auf 60 bis 80 Zentimeter angehoben werden. Doch dieses aufwendige ehrenamtliche Engagement war keine Dauerlösung. Seit Jahren beschäftigt das Thema auch die Stadtverordneten – mit unterschiedlicher Resonanz.

Weitere MAZ+ Artikel

Vier Varianten vorgestellt

Die Umlandentwicklungsgesellschaft Terra Urbana hatte im Auftrag der Stadt in einer Machbarkeitsstudie untersucht, ob und wie der See erhalten und verjüngt werden kann, und 2016 erste Ergebnisse präsentiert. Im jüngsten Bauausschuss stellte Jens Dautz von der Terra Urbana vier mögliche Varianten vor, wie mit dem See künftig umgegangen werden kann. „Mächtige Schlammauflagen verringern die Wassersäule“, sagte er und machte eine Rechnung auf: „Zur Anhebung des Seespiegels um 50 Zentimeter benötigt man circa 50.000 Kubikmeter Wasser.“

Bei der sogenannten Nullvariante ließe man alles, wie es ist. Langfristig könnte der See dann auf dem Trocknen landen.

Bei Variante 2 würde Wasser aus der Nuthe zugeführt. Neue Pumpwerke müssten errichtet und der vorhandene Graben und die Rohrsysteme ertüchtigt werden.

Der Kliestower See. Quelle: Elinor Wenke

Variante 3 sieht die Zuleitung von Grundwasser vor. Potenzieller Standort wäre ein Entnahmebrunnen 1,5 Kilometer nördlich des Sees.

Variante 4 beinhaltet die Anhebung des Amtsgrabens, in dessen Einzugsgebiet der See liegt. Die Entwässerung des Grabensystems kann über Schieber reguliert werden. Begleitend zu den verschiedenen Varianten sollten Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustandes ergriffen werden – wie Entschlammung und Röhrichtmahd. Die Zuleitung von Grundwasser hält Dautz für die effektivste Variante, sie wäre allerdings auch die teuerste und ist bei Wasserwirtschaftlern umstritten.

Angler sondieren noch

Der Anglerverein selbst hat sich abschließend noch nicht auf eine Favoritenvariante verständigen können. „Wir sind noch in der Findungsphase. Auf einer Mitgliederversammlung im September werden wir die Varianten noch einmal thematisieren und ein Feedback abwarten“, sagt Michael Haase, der im geschäftsführenden Vorstand den Vorsitz hat. Nach seiner Ansicht sollte man nicht nur den kleinen See als Mikrokosmos betrachten, sondern die gesamte Wasserproblematik in der Region.

Das Angler-Domizil am Kliestower See. Quelle: Elinor Wenke

„Wir freuen uns über alles, was dem See hilft und seine Selbstheilungskräfte stärkt“, sagt der 35-Jährige und ist froh, dass das Dauerbrenner-Thema jetzt wieder aufgegriffen wird. „Wir wollen das Thema auch nicht zu sehr auf das Angeln reduzieren, denn wir alle gehen auch gern dort spazieren oder baden“, so Haase.

Favoritenvariante der Stadt

Die Stadtverwaltung will laut Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) das Thema erneut in den Bauausschuss bringen und dort die vier Varianten noch einmal vorstellen. „Eine Zuführung von Grundwasser kommt für uns nicht in Frage, das ist mit der Wasserknappheit der letzten Jahre nicht vereinbar“, sagt der bekennende Klimaschützer. „Wir bevorzugen eine Kombination aus der Zuführung von Nuthe-Wasser und einem Granulat, das Schlick bindet“, so Berger.

Von Elinor Wenke