Diedersdorf

Zwei Menschen sind am Freitagmorgen bei einem Unfall in Diedersdorf schwer verletzt worden. Eine 70-jährige Frau war mir ihrem Renault auf der Chausseestraße unterwegs und bremste vor einer Einfahrt, um auf ein Grundstück abzubiegen. Dies bemerkte der 38-Jährige Fahrer eines Mercedes, der hinter ihr fuhr, zu spät. Der Merecedes fuhr fast ungebremst auf den Renault auf. Bei der Kollision wurden die 70-Jährige und ihr 73-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Sie wurden von hinzugerufenen Rettungskräften in Kliniken gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

Von MAZonline