Diese Geschäfte öffnen am Mittwoch

Ludwigsfelde

Nach Bekanntgabe der Lockerungen im Einzelhandel starten auch die Gewerbetreibenden in Ludwigsfelde. Ab sofort hat die Brunnen-Buchhandlung in Ludwigsfelde wieder geöffnet. Buchhändlerin Juliane Zick und die Auszubildende sind überglücklich. Soana Stand sagt: „Wir fangen mit 10 bis 18 Uhr werktags und von 10 bis 13 Uhr am Samstag wieder an. Morgen aber nur mit Anklopfen, ab Mittwoch ist zu diesen Zeiten dann normal geöffnet, allerdings nur mit den vorgeschriebenen Schutzbestimmungen.“ Juliane Zick ergänzt: „Für dringende Buchwünsche sind wir wie gewohnt auch weiter telefonisch und per Mail erreichbar und vereinbaren gern eine kontaktlose Übergabe.“ Beide bitten Kunden, Ludwigsfelder Unternehmen zu unterstützen, indem sie online in deren Webshops bestellen oder den Abhol- und Lieferservice der ortsansässigen Gastronomen nutzen. „Jeder kleine Umsatz ist willkommen zum Erhalt unserer lebenswerten bunten Stadt“, sagt Juliane Zick.

Beliebter Anlaufpunkt in der Stadt

Die Händler der 2017 eröffneten Ludwig Arkaden wollen ebenfalls loslegen und wieder beliebter Anlaufpunkt fürs Einkaufen sein. „Wir öffnen von 10 bis 19 Uhr“, sagt Karsten Dobe. Der Vorsitzende des Gewerbevereins betreibt das Optikergeschäft „Blickkontakt“. Die Mitarbeiter seien längst in Teams eingeteilt. Hygienevorschriften müssten ohnehin eingehalten werden. „Die Grundversorgung haben wir sowieso geleistet. Jetzt übernehmen wir wieder Beratungstermine, bei Einhaltung der Abstandsregeln.“ In der Zeit der Schließung habe der Verein Kontakt mit allen Mitgliedern gehalten. Viele Läden in den Arkaden hätten wohl nicht mehr als 400 Quadratmeter Geschäftsfläche. „Fast alle dürften starten.“ Dobe geht davon aus, dass am Mittwoch auch Geschäfte wie Tacco Fashion, Jeans Fritz und weitere öffnen. In der Stadt würden Schmuckladen und Küchenstudio öffnen. „Das Leben in Ludwigsfelde beginnt“, da ist Dobe optimistisch.

Sonderheft informiert übers Geschäftsleben

Da möchte der kleine Blumenladen in der Rathausstraße nicht zurückstehen. Nach der angeordneten Schließzeit können damit endlich wieder „Rosige Zeiten“ anbrechen. So lautet nämlich der Name des Geschäfts. Am Mittwoch erscheint zudem ein Sonderheft zum Geschäftsleben. 30 Unternehmen und Händler werden vorgestellt – ein Projekt, bei dem Gewerbeverein und Stadtverwaltung kooperieren. „10.000 Exemplare hat die Auflage“, sagt Dobe. Die Ludwigsfelder finden das Heft dann in ihrem Briefkasten.

Von Jutta Abromeit und Ralf Thürsam