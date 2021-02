Diese politischen Fragen beschäftigen die Schüler des OSZ Teltow-Fläming

Ludwigsfelde

Etwas Nervosität ist den Schülern des Oberstufenzentrums (OSZ) Teltow-Fläming am Montagmittag anzumerken. Gespannt warten sie darauf, dass auf der Leinwand vor ihnen das Bild eines Politikers aufpoppt – genauer gesagt das des SPD-Landtagsabgeordneten Helmut Barthel. Nach anfänglichen Verbindungsschwierigkeiten ist er endlich zu sehen. „Halli Hallo, Herr Barthel“, sagt Luca, der für die Klasse zunächst die Gesprächsführung übernommen hat. „Wie geht es Ihnen?“

Die Schüler am Oberstufenzentrum Teltow-Fläming suchen den digitalen Dialog mit Politikern verschiedener Parteien. Quelle: Lisa Neugebauer

Natürlich stehen beim Gespräch mit dem Landespolitiker nicht seine Befindlichkeiten im Vordergrund, vielmehr haben die Schüler, die hier an der Diskussionsveranstaltung „DialogP“ teilnehmen, bereits im Vorfeld Fragen zu einem bestimmten Thema gesammelt: Sie wollen wissen, wie der SPD-Politiker zu einer Forderung nach mehr Bussen und Bahnen im täglichen öffentlichen Personennahverkehr steht, um gerade in der Pandemie dichtes Gedränge zu vermeiden. Denn davon sind gerade Schüler tagtäglich betroffen.

AfD-Politiker nicht erschienen

Und nicht nur Barthel muss Rede und Antwort stehen, insgesamt fünf Landtagsabgeordnete aus verschiedenen Parteien nehmen an der Online-Veranstaltung teil: Saskia Ludwig (CDU), Thomas von Gizycki (Bündnis 90/Die Grünen), Isabelle Vendre (Die Linke) und Matthias Stefke (BVB/Freie Wähler). Nur AfD-Politiker Daniel Freiherr von Lützow tauchte trotz Verabredung nicht auf.

Die Schüler hatten eine Menge Fragen an die Landespolitiker vorbereitet. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Frage nach den öffentlichen Verkehrsmitteln ist nur eine von vielen, die rund 40 Schüler des OSZ an diesem Tag beschäftigt. Zu diesen gehört auch jene nach der Einführung eines Unterrichtsfachs „Lebenspraxis“ oder die nach kostenlosen Tablets für Schüler und Lehrer. Die Schüler haben sich in insgesamt sechs Themengruppen eingeteilt, zwischen denen die Politiker wechseln, um sich nach ihrer Meinung zum Thema fragen zu lassen.

Politiker sind auch nur Menschen

Die Gruppe um OSZ-Schüler Luca, die sich mit dem Verkehr auseinandersetzt, merkt nach allen Politiker-Gesprächen, dass es oft gar nicht so einfach ist, diese in ihrem Redeschwall zu unterbrechen. Einige Landtagsabgeordnete konnten sich sprachlich zudem besser auf die Schüler einlassen als andere. „Aber alle waren nicht so verpennt, wie wir erst dachten“, sagt Luca. „Und ganz nett waren sie auch.“

„Das Projekt soll den Schülern vor allem zeigen, dass Politiker auch Menschen sind, mit denen mal reden kann“, sagt Lehrerin Beate Hirrle, die „DialogP“ mit vorbereitet hat. Außerdem sollen die 17- bis 20-Jährigen lernen, sich auch gegen die starken Charaktere durchzusetzen. „Das haben wir lange geübt“, sagt Hirrle. In den kommenden Unterrichtsstunden wolle sie dann mit den Schülern auswerten, wie gut das geklappt hat.

Von Lisa Neugebauer