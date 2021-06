Ludwigsfelde

Die Ludwigsfelder Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am Dienstagabend beschlossen, den Entwurf zur neuen Stellplatzsatzung trotz vieler Kritikpunkte öffentlich auszulegen. Damit können nun Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen ihre Einwände einbringen.

Sowohl im vergangenen Bauausschuss als auch in der Stadtverordnetenversammlung haben die Mitglieder hitzig über den Satzungsentwurf diskutiert. Hauptkritikpunkt: Bauherren sollen künftig verpflichtet werden, bei Mehrfamilienhäusern satt wie bisher 1,5 Parkplätze pro Wohnung nur noch einen pro Wohnung zu bauen.

Meinungen der Stadtverordneten gespalten

Nach Ansicht der Kritiker sei es realitätsfern, dass eine Familie mit nur einem Parkplatz auskommt. Besonders in den Ortsteilen sei fast jeder auf ein Auto angewiesen. CDU-Fraktionschef Martino Persky sagte am Dienstagabend: „Wir schaffen mit Satzung Probleme in Zukunft, die wir nur schwer wieder beheben können.“ In den Ortsteilen reiche nach seiner Ansicht auch 1,5 nicht aus – „und jetzt geht es nach unten und das passt mir nicht“, so Persky. Seine Fraktion stehe zu der Forderung, mindestens 1,2 Parkplätze pro Wohnung zu verlangen. „Darunter wollen wir nicht gehen.“

Hans-Erwin Baltrusch (B90/VfLu) bezeichnete den Entwurf hingegen als mutig. Er unterstütze den ihn aufgrund seiner Lenkungsfunktion: Wenn weniger Parkplätze zur Verfügung stehen würden, würden Alternativen zum Auto gefragt. „Wir sehen in dem Satzungsentwurf auch kritische Punkte, aber es ist wichtig, dass die Verwaltung dort einen Perspektivwechsel vorgenommen hat, der auf die Zukunft gerichtet ist“, so Baltrusch.

Am Ende stimmten die Stadtverordneten mit sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung für die Auslegung des Entwurfs. Damit verlagert sich die Diskussion vorerst in die Öffentlichkeit.

Lisa Neugebauer